Ako patite od vrtoglavice, izbjegavajte ovo popularno mjesto u Europi: Nije za one slabog srca

U srcu Andaluzije, nedaleko od Malage, nalazi se El Caminito del Rey, staza koja očarava dramatičnim pejzažima i uzbudljivim iskustvom hoda uz stijenu. Poznata i kao "Kraljeva stazica", nudi neke od najspektakularnijih vidika u Španjolskoj, no nije za one koji se boje visine.

Iako je nekoć nosila reputaciju "najopasnije staze na svijetu", zahvaljujući obnovi danas je sigurna i pristupačna posjetiteljima. Unatoč modernizaciji, zadržala je svoj karakter – uska pješačka staza pričvršćena uz strmu liticu, na visini od oko stotinu metara iznad riječnog kanjona, impresivno je i nezaboravno odredište za ljubitelje prirode i aktivnog odmora, piše Perceptive Travel.

Šetnja iznad provalije

El Caminito del Rey je linijska staza duga otprilike osam kilometara koja prolazi kroz uski kanjon Desfiladero de los Gaitanes. Ono što je čini jedinstvenom su drvene šetnice, široke tek jedan metar, koje su doslovno zakovane u okomite stijene na visini od preko 100 metara iznad tirkizne rijeke Guadalhorce. Izvorno izgrađena početkom 20. stoljeća za potrebe radnika na hidroelektrani, staza je ime dobila nakon što ju je 1921. godine prešao španjolski kralj Alfonso XIII.

Nakon godina propadanja i nekoliko tragičnih nesreća, staza je zatvorena i temeljito obnovljena te ponovno otvorena 2015. godine. Danas je to svjetski poznata turistička atrakcija koja privlači stotine tisuća posjetitelja godišnje.

Iako je staza danas tehnički u potpunosti osigurana – s čvrstim drvenim konstrukcijama, visokim zaštitnim ogradama i obveznom zaštitnom opremom poput kaciga – i dalje visina i otvorenost što može izazvati nelagodu zbog straha od visine. Za osobe koje pate od akrofobije ili imaju izražene tegobe s vrtoglavicom, prolazak ovom stazom može predstavljati izrazito stresno iskustvo. Zbog toga službene preporuke jasno navode da se posjet Caminitu del Reyu ne preporučuje osobama s navedenim zdravstvenim poteškoćama, budući da su pješačke staze uske, a velik dio prolazi na znatnoj visini uz strme litice.

Pogled prema dolje, u dubinu kanjona, može izazvati snažnu nelagodu. Dodatni psihološki pritisak stvara pogled na ostatke stare, oronule betonske staze koja se nalazi tik ispod nove drvene konstrukcije – jeziv podsjetnik na opasnu prošlost ovog mjesta.

Vrhunac staze i najveći izazov za one sa strahom od visine svakako je viseći most, Balconcillo de los Gaitanes, koji se proteže između dviju strana kanjona. Smješten na najvišoj točki rute, most se lagano njiše dok ga prelazite, a njegova metalna rešetkasta podnica omogućuje izravan pogled na rijeku koja teče više od 100 metara ispod vaših nogu. Upravo je taj trenutak, kada lebdite između neba i zemlje, konačni test hrabrosti. Mnogi posjetitelji, čak i oni koji se ne boje visine, opisuju ovaj prijelaz kao trenutak ispunjen adrenalinom i strahopoštovanjem.

