Na popularnu destinaciju otputovala sama, pa se šokirala: 'Osjećala sam se kao neonski znak'

Influencerica Karolina Wachowicz (35) iz Krakova u Poljskoj progovorila je o svom putovanju iz noćne more. Ona je otkrila da je bila "bombardirana bračnim ponudama" dok je boravila u popularnoj turističkoj destinaciji, piše Daily Mail.

Karolina je rekla da se kao "plavokosa slobodna žena" osjećala se kao "neonski znak" dok je hodala ulicama Maroka. Kazala je da je osjećala kako se njena prisutnost primjećuje na svakom uglu, muškarci su joj dobacivali komplimente na francuskom i arapskom jeziku, pratili je niz ulicu pitajući je za ime i status veze, a dobila je i bračne ponude.

Iako je u početku tu pažnju smatrala "bezopasnom" i "možda čak i laskavom", Karolinino strpljenje ubrzo je nestalo jer su muškarci bili vrlo nametljivi i uporni u svom udvaranju, čak i kad je bila neupadljivo odjevena i zakopčana do grla.

Karolina je kazala da muškarci nisu baš doživljavali njeno "pristojno odbijanje" te je često morala prijeći ulicu kako bi izbjegla udvarače ili ih je pokušala otjerati govoreći im da ima dečka. Nju su muškarci toliko "ugušili" pažnjom da je rano napustila grad te je otišla u ruralna mjesta i sela gdje se osjećala sigurnije.

Muškarci su je bombardirali pitanjima i komplimentima

Karolina je rekla da je bila motivirana za posjet Maroku nakon što je vidjela glamurozne objave koje je podijelila influencerica Katarzyna Lawrynowic, koja je redovito objavljivala atraktivan sadržaj s putovanja u Marakeš.

Foto: Profimedia

"Ako ste plavokosa, slobodna Europljanka, ne doživljavaju vas samo kao još jednu putnicu, postajete spektakl. Ovdje se ne radi o tome da vidite Maroko kao turist, već o svakodnevnoj lekciji o održavanju granica, smirivanju živaca i shvaćanju da morate prilagoditi pravila za svaku ulicu, tržnicu ili autobusnu stanicu", rekla je Karolina.

"U Marakešu su nasrtaji oštri i stalni. Muškarci glasno komentiraju, ponekad na francuskom, a ponekad na arapskom, dok prolazite. U početku mislite da su komplimenti bezopasni, možda čak i laskavi, ali ne popuštaju i shvaćate da njihova upornost nije samo znatiželja. Pristojno odbijanje rijetko se poštuje. Umjesto toga, muškarci često inzistiraju na vašem imenu, vašim planovima, vašem statusu veze", ispričala je.

"Ponekad je izjava 'Imam dečka' jedini odgovor koji ih zaista zaustavlja. Ipak, u trenutku kada spustite gard ili se čak samo nasmiješite zbog nervoze, to se može protumačiti kao signal da se više potrude. U kafićima i na tržnicama brzo naučite fokusirati pogled, odgovarati kratko i nastaviti hodati. Muškarci su me bombardirali pitanjima i komplimentima, čak i iznenadnim prosidbama!", objasnila je influencerica.

Foto: Profimedia

Žena je izgrdila na arapskom jeziku

Karolina je rekla da je pažnja postala još intenzivnija kada je napustila grad i putovala u male gradove i ruralna sela.

"Pažnja me ponekad gušila. Jednostavne radnje, poput sjedenja u kafiću ili kupovine namirnica, postale su zamorne. Nisam mogla prijeći ulicu a da me barem jedna osoba ne pita za fotografiju ili novac. Prosidbe su, naravno, također bile uobičajene. U Marakešu se vidljiva koža ili otkrivena kosa tumači kao znak pristupačnosti, bez obzira koliko skromno mislite da ste odjeveni", rekla je.

"Odjednom shvatite da vas čak i lagana ljetna haljina i otkrivena ramena mogu učiniti metom zahtjeva, prosidba ili neumoljivih pitanja. Njihovi pogledi prodirali su kroz mene, pogotovo ako bih nosila nešto malo manje skromno od njihovog standarda", otkrila je.

"Suknja iznad gležnja ili otkrivene ruke bile su dovoljne da me neki pogledaju ili odmahnu glavom u znak neodobravanja. Jednom je neka žena čak povisila glas i izgrdila me na arapskom. Nisam razumjela njene riječi, ali ton je sve govorio", kazala je.

Unatoč izazovima, Karolina je rekla da je moguće uživati u vremenu provedenom u Maroku "ako shvatite koliko su društveni kodeksi različiti".

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'