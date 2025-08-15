Iz svemira ravno u dnevni boravak: Meteorit koji je pao na kuću stariji je od Zemlje

Meteorit koji je 26. lipnja probio krov obiteljske kuće u McDonoughu, saveznoj državi Georgiji, u SAD-u pokazao se starim 4,56 milijardi godina, čime premašuje starost Zemlje.

Tog dana stanovnici jugoistoka SAD-a svjedočili su iznimno rijetkom fenomenu – sjajnoj vatrenoj kugli jačoj od punog Mjeseca, popraćenoj snažnim zvučnim udarom. Prema procjenama NASA-e, objekt mase više od tone i promjera gotovo jednog metra ulazio je u Zemljinu atmosferu brzinom od približno 48.000 kilometara na sat, piše USA Today.

Iz svemira ravno u dnevni boravak

Iako se većina mase raspala u atmosferi, jedan je fragment stigao do tla. Komad svemirske stijene, ne veći od cherry rajčice, probio je krov, ventilacijski sustav i ostavio udubljenje na podu dnevnog boravka jedne obitelji.

Geolog Scott Harris sa Sveučilišta u Georgiji (UGA) objasnio je kako je vlasnik kuće vjerojatno istovremeno čuo tri zvuka: udar u krov, probijanje zvučnog zida i pad na pod.

"Govorimo o nečemu što je dvostruko veće od metka kalibra.50, a kreće se brzinom od najmanje jednog kilometra u sekundi", slikovito je opisao Harris. Energija udara bila je tolika da je dio meteorita pretvorila u prašinu, koju vlasnik i danas pronalazi po kući.

Meteorit stariji od Zemlje

Znanstvenici sa Sveučilišta Georgia (UGA) analizirali su 23 grama od ukupno 50 grama pronađenih fragmenata meteorita. Korištenjem optičke i elektronske mikroskopije, Scott Harris i njegov tim klasificirali su meteorit kao obični hondrit tipa L, karakteriziran niskim udjelom metala. Ova klasifikacija otkriva da meteorit ima iznimno dugu povijest, staru približno 4,56 milijardi godina, što je nešto starije od same Zemlje, čija je starost oko 4,54 milijarde godina.

"Meteorit pripada skupini asteroida iz glavnog pojasa između Marsa i Jupitera, za koje se vjeruje da su nastali raspadom većeg asteroida prije otprilike 470 milijuna godina", objasnio je Harris. Tijekom tog raspada, neki fragmenti su promijenili orbite i postali planetarno križajuće, čekajući trenutak kada će proći kroz Zemljinu putanju.

Meteoritu je službeno dodijeljeno ime McDonough, prema poštanskom broju područja u kojem je pronađen. Riječ je o 27. meteoritu pronađenom u saveznoj državi Georgiji i šestom čiji je pad izravno zabilježen.

Glavni dio meteorita McDonough ostat će na Sveučilištu u Georgiji radi daljnjih analiza, dok će drugi pronađeni fragmenti biti izloženi javnosti u Znanstvenom muzeju Tellus.

