Luksuz surovog krajolika: Otok koji privlači milijardere raskošnim vilama iz bajke

Na sjeveru Njemačke, u saveznoj pokrajini Schleswig-Holstein, smjestio se otok Sylt, poznat kao "kraljica Sjevernog mora" i sinonim za ekskluzivnost.

Ovaj otok, sa svojim surovim, ali prekrasnim krajolikom, pješčanim plažama i zaštićenim dinama, postao je utočište za one koji traže ultimativni luksuz, piše Tece.

Arhitektura spaja tradiciju i avangardu

Posebno se ističe mjesto List, najsjevernije naselje u Njemačkoj, gdje se među prirodnim dinama razvija jedan od najekskluzivnijih kutaka Europe. Raskošne vile spajaju tradicionalne krovove od trstike s avangardnom arhitekturom i modernim sadržajima.

Ono što Sylt čini jedinstvenim jest vizualni identitet njegovih građevina. Tradicionalni frizijski stil, s karakterističnim krovovima od trstike, ovdje je doživio modernu reinterpretaciju. Arhitekti osmišljavaju inovativna rješenja kojima se trude očuvati tradiciju, ali je istovremeno prilagođavaju suvremenom dobu. Neki od najnovijih projekata idu toliko daleko da cijelu vanjštinu objekta – zidove i krov – oblažu trstikom, stvarajući dojam organske, gotovo skulpturalne forme.

Ovakav dizajn, oblikovan prirodnim materijalom, u intrigantnom je kontrastu s velikim staklenim površinama i kubičnim dodacima koji prekidaju monolitnu strukturu. Kroz te staklene elemente osigurava se osvjetljenje i ventilacija, a istovremeno se otvaraju spektakularni pogledi na more i dine. Unutrašnjost ovih vila krije prostrane dnevne boravke, privatne spa zone sa saunama i teretanama te spavaće sobe s izlazima na terase s kojih se pruža pogled na Sjeverno more. Time se demonstrira kako tradicionalni materijali mogu postati temelj za suvremenu, luksuznu arhitekturu.

Svetište s najvećim krovom od trstike u Europi

Vrhunac luksuzne ponude na Syltu svakako je Lanserhof Sylt, revolucionarni zdravstveni resort smješten usred mirnih dina Lista. Otvoren 2022. godine, ovaj resort brzo je dospio na prestižnu listu TOP 100 svjetskih spa centara, potvrđujući svoj status vodeće destinacije za dugovječnost i luksuz. Arhitektonski se savršeno uklapa u okoliš, a njegov zaštitni znak je najveći krov od trstike u Europi, koji se prostire na impresivnih 12.900 četvornih metara.

Resort nudi 55 dizajnerskih soba i apartmana, svaki s privatnim balkonom i panoramskim pogledom. Gosti mogu uživati u wellness centru od 20.000 četvornih metara sa slanim bazenima i fitness dvoranama, stvarajući holističko iskustvo koje obnavlja i tijelo i um.

Novo susjedstvo za odabrane

Razvoj Sylta ne staje na pojedinačnim vilama. U Listu se trenutačno provodi jedan od najvećih projekata na otoku – Dünenpark List. Na golemom području od 18 hektara, gdje se nekoć nalazila pomorska škola, niče potpuno novo, održivo susjedstvo. Projekt ima dvostruki cilj: stvoriti prijeko potreban stambeni prostor za lokalno stanovništvo i dodatno obogatiti turističku ponudu.

Planirana je izgradnja oko 300 modernih stambenih jedinica namijenjenih isključivo stanovnicima Sylta, čime se pokušava riješiti problem nedostatka priuštivog smještaja na ovom skupom otoku. Uz to, gradi se i 62 visokokvalitetne kuće za odmor s ukupno 87 apartmana, namijenjenih komercijalnoj upotrebi i najzahtjevnijim gostima. Cijeli projekt teži klimatskoj neutralnosti, s odličnom povezanošću s javnim prijevozom te stanicama za punjenje električnih automobila i bicikala.

