Upozorenje vozačima: 'Malo tko pazi na ovo, a lako je zadobiti ozbiljne opekline'

Tijekom ljetnih mjeseci, vozačima se preporučuje da prije ulaska u vozilo obrate pozornost na unutarnju temperaturu kabine, upozoravaju stručnjaci iz automobilske industrije.

Visoke temperature, osobito kada je vozilo parkirano na izravnom suncu, mogu stvoriti iznimno opasne uvjete unutar automobila, čak i prije nego je motor pokrenut, piše Express.

Metode izbjegavanja opeklina u automobilu

Kazimieras Urbonas, voditelj prodajne izvrsnosti, upozorava da mnogi vozači tijekom ljetnih mjeseci ulaze u svoja vozila ne uzimajući u obzir moguće opasnosti koje visoke temperature mogu prouzročiti u zatvorenom prostoru automobilske kabine.

"Mnogi vozači brzo ulaze u automobil ne razmišljajući koliko je zapravo vruće unutra. Kada je automobil parkiran na suncu, unutarnja temperatura može vrlo brzo postati vrlo visoka. To se događa zbog tzv. stakleničkog efekta, koji zagrijava unutrašnjost vozila. Metalni dijelovi poput sigurnosnog pojasa, volana ili mjenjača mogu biti toliko vrući – i do 60 stupnjeva Celzija ili više – da mogu izazvati ozbiljne opekline ako ih dodirnete", napominje Urbonas.

Stručnjaci ističu da se tijekom prosječnog ljetnog dana, kada vanjska temperatura iznosi oko 25 stupnjeva Celzija, unutrašnjost automobila može zagrijati i do 47 stupnjeva pa čak i više. U takvim ekstremnim uvjetima najosjetljiviji su djeca i kućni ljubimci, no ni vozači nisu pošteđeni rizika. Iznenadna izloženost visokoj temperaturi može uzrokovati gubitak koncentracije, slabost pa i toplinski udar.

Kazimieras Urbonas navodi: "Svjedočio sam slučajevima u kojima su ljudi zadobili opekline samo dodirom kopče sigurnosnog pojasa. Simptomi se mogu brzo pogoršati – od vrtoglavice do ozbiljne iscrpljenosti uzrokovane toplinskim udarom, i to unutar nekoliko minuta."

Kako bi se izbjegle ove opasnosti, stručnjaci preporučuju da se vozilo prije ulaska temeljito rashladi. Odmah nakon otključavanja potrebno je otvoriti sva vrata i prozore te vozilo prozračiti najmanje 30 do 60 sekundi, kako bi se iz kabine ispustio vrući zrak i omogućio ulazak svježeg.

Kod novijih vozila, moguće je i digitalno upravljanje ventilacijskim sustavima putem pametnog ključa ili mobilne aplikacije, što omogućava vozačima da na daljinu uključe klimatizaciju ili spuste prozore. Ipak, vlasnici starijih automobila trebaju se osloniti na klasične metode i pridržavati se stručnih savjeta kako bi izbjegli neugodne i potencijalno opasne situacije.

"Ako je moguće, prvo otključajte automobil. Odmah otvorite vozačeva vrata i sve prozore. Ako imate više vrata, i njih otvorite. Pričekajte barem 30 sekundi prije nego što uđete i uvijek provjerite temperaturu metalnih površina prije nego ih dodirnete", poručuje Urbonas.

