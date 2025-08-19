Daria je posjetila resort u koji mogu samo 'odobreni' turisti: 'Same smo bile samo usred noći'

Ruska blogerica Daria Zubkova jedna je od rijetkih koji su uspjeli posjetiti luksuzni resort u Sjevernoj Koreji, a nakon toga opisala je svoja iskustva. Wonsan Kalma, smješten na istočnoj obali blizu zračne luke u regiji Kangwon, otvoren je u lipnju. Resort je zamišljen kao turistička atrakcija i državni mediji ga nazivaju "gradom nacionalnog blaga".

Od otvorenja, svim turistima osim iz Rusije zabranjeni su posjeti resortu. Zubkova je uspjela ući među odabrane i provela je neko vrijeme u luksuznom resortu.

Putovala je iz Rusije do Pjongjanga, a zatim boravila u Wonsan Kalma resortu inspiriranom Benidormom, koji prima do 20.000 posjetitelja i ima više od 40 hotela i raznih sadržaja.

"Ovo je novi resort koji se puno reklamira", piše Daria.

Blogerica je odbacila strahove od prisluškivanja i praćenja, te se prisjetila kako turiste rijetko ostavljaju same tijekom putovanja.

"Čak i na plaži netko je hodao s nama, ali nije to izgledalo kao neki konvoj, više kao ljubazna briga - hodaju, razgovaraju s vama, samo hodaju iza vas, kao da se brinu da se ne izgubite ili nešto slično", objasnila je.

Ipak, bilo je trenutaka kada je uspjela biti sama u resortu, ali usred noći. Objasnila je kako su ona i njezina prijateljica hodale oko hotela i u 2 ujutro same šetale plažom.

Zubkova kaže da u resortu ima nekoliko restorana s raznovrsnom hranom, uključujući patku, kunića i ribu, te da se trude ugoditi gostima. Impresionirala ju je moderna infrastruktura, novi hoteli, fontane i četiri kilometra uređene obale, piše Daily Mail.

Sjeverna Koreja je nedavno zabranila ulazak stranim turistima u ovaj resort, samo nekoliko dana nakon što ga je posjetio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, kojeg je dočekao Kim Jong Un kao ''prvog stranog gosta''.

Službena stranica za turizam Sjeverne Koreje, DRP Korea Tour, u srijedu je objavila da strani posjetitelji "privremeno nisu dopušteni" u Wonsan-Kalma turističkom području, bez navođenja razloga.

Prilikom otvaranja resorta, Kim Jong Un je fotografiran na pješčanoj plaži s kćeri i nasljednicom Kim Ju Ae. Rusija je i dalje jedina zemlja čijim su građanima dopušteni ulasci od kad je Sjeverna Koreja ublažila pandemijske mjere.

