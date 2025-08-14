Prvi put snimljena rijetka vrsta hobotnice: Podsjeća na poznati lik iz crtića, dobila je i nadimak

Znanstvena ekspedicija u dubinama južnog Atlantika rezultirala je povijesnim otkrićem. Prvi put u argentinskim vodama, u podmorskom kanjonu Mar del Plata, dokumentirana je prisutnost zagonetne "Dumbo" hobotnice, stvorenja koje obitava u ekstremnim uvjetima na gotovo četiri kilometra ispod površine mora.

Tijekom misije "Kontinentalni talus IV", koju je s istraživačkog broda Falkor (too) proveo argentinski CONICET u suradnji s američkim Schmidt Ocean Institute, tim znanstvenika istraživao je jedan od najmanje poznatih ekosustava argentinskog podmorja. Koristeći daljinski upravljano podvodno vozilo (ROV) imena SuBastian, opremljeno 4K kamerom, tim je uspio snimiti nevjerojatne prizore, piše What's The Jam.

Hobotnica s velikim perajama nalik 'Dumbu'

Na dubini od 3781 metra, u svijetu vječne tame, iznimno visokog tlaka i temperature od jedva 2 stupnjeva Celzija, pojavio se primjerak hobotnice iz roda Grimpoteuthis.

"Bilo je to apsolutno izvanredno opažanje. Prvi put da je jedinka ove vrste dokumentirana u argentinskim vodama, a njezina ružičasta boja vrlo je rijetka u literaturi", izjavio je Santiago Krapovickas, vodeći istraživač na projektu.

Nadimak "Dumbo" ova hobotnica duguje velikim perajama na glavi koje podsjećaju na uši slavnog Disneyjevog lika iz crtića. Zbog membrane koja povezuje njezine krakove, poznata je i kao "kišobran hobotnica".

Ova stvorenja prilagođena su životu u ekstremnim uvjetima na jedinstven način. Nemaju vrećicu s tintom pa se od predatora štite kamuflažom i tihim, neprimjetnim kretanjem. Za razliku od većine hobotnica koje koriste mlazni pogon, Dumbo se kreće lepršanjem svojih "ušiju".

Njezina krv, bogata hemocijaninom na bazi bakra, plavkaste je boje i omogućuje učinkovit transport kisika u hladnim vodama s niskom koncentracijom kisika. Hrani se manjim mekušcima, crvima i rakovima, koje guta cijele jer nema čvrsti kljun kao drugi glavonošci. Obično naraste do 30 centimetara, no zabilježen je i rekordan primjerak od 1,8 metara.

Ovo otkriće samo je jedno u nizu uspjeha ekspedicije koja je privukla golemu pažnju javnosti zahvaljujući prijenosima uživo na YouTube kanalu Schmidt Ocean Institutea. Gledatelji su s oduševljenjem pratili istraživanje. Misija je pokazala važnost ulaganja u znanost i istraživanje, pružajući neviđen uvid u živi svijet koji se krije u dubinama argentinskog mora.

