Dalmatinski dragulj savršenog spoja opuštene atmosfere i jednostavnosti dolaska: 'Bajkovito okruženje'

Foto: Profimedia
U srcu Dalmacije, tamo gdje se Jadransko more prelijeva u tisuću nijansi tirkizne, smjestio se otok Murter – dragulj šibenskog arhipelaga i neslužbena prijestolnica veličanstvenih Kornata. Iako otok, Murter je s kopnom povezan pokretnim mostom u Tisnom, što ga čini jednim od najpristupačnijih hrvatskih otoka, nudeći savršen spoj opuštene otočne atmosfere i jednostavnosti dolaska. Njegova razvedena obala, skrivene uvale, povijesna naselja i bogata tradicija čine ga destinacijom koja svakom posjetitelju pruža nezaboravno iskustvo, bilo da traži miran odmor u sjeni borova ili aktivnu avanturu na moru i kopnu.
Otok Murter, smješten u srcu Dalmacije, poznat je po svojim azurnim plažama i panoramskim pogledima. Na otoku se nalazi nekoliko slikovitih mjesta, uključujući Tisno i Betinu, koja svake godine privlače veliku turističku pozornost. Među atrakcijama je uski kanal, širok samo 38 metara, koji povezuje Murter s kopnom kliznim mostom. Posjetitelje će očarati tirkizna laguna plaže Slanica, koja se u zalazak sunca pretvara u romantično mjesto. Područje je također popularno odredište za kampiranje.

U galeriji pogledajte prizore s tog lijepog otoka

11.8.2025.
12:23
Antonela Ištvan
Profimedia
MurterOtokPovijestPrirodaKornatiGalesnjakDalmacija
