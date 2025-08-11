Dalmatinski dragulj savršenog spoja opuštene atmosfere i jednostavnosti dolaska: 'Bajkovito okruženje'

Otok Murter, smješten u srcu Dalmacije, poznat je po svojim azurnim plažama i panoramskim pogledima. Na otoku se nalazi nekoliko slikovitih mjesta, uključujući Tisno i Betinu, koja svake godine privlače veliku turističku pozornost. Među atrakcijama je uski kanal, širok samo 38 metara, koji povezuje Murter s kopnom kliznim mostom. Posjetitelje će očarati tirkizna laguna plaže Slanica, koja se u zalazak sunca pretvara u romantično mjesto. Područje je također popularno odredište za kampiranje.

U galeriji pogledajte prizore s tog lijepog otoka.