Ovo je Vražji bazen, najopasniji na svijetu: 'Bilo me strah i svejedno sam to učinila'

Plivanje tik uz stometarski ponor Viktorijinih slapova nije filmska scena, već stvarnost u "Vražjem bazenu" – prirodnom infinity bazenu smještenom na samom vrhu jednog od sedam svjetskih prirodnih čuda.

Ovo jedinstveno mjesto u Zambiji privlači ljubitelje adrenalina iz cijelog svijeta, koji ga opisuju kao jedno od najuzbudljivijih iskustava u životu, piše Zambia Victoria Falls.

Ulazak u bazen ledi krv u žilama

Bazen se nalazi uz otok Livingstone, na zambijskoj strani slapova i do njega se može doći isključivo putem organiziranih tura. Jedini ovlašteni operater jamči visoke sigurnosne standarde. Avantura započinje kratkom vožnjom brodom po rijeci Zambezi, dok se u daljini već naziru slapovi. Po dolasku na otok Livingstone, nakon sigurnosnih uputa, slijedi kratko pješačenje po skliskom, stjenovitom terenu do samog bazena, dok zvuk vode postaje sve zaglušujući.

Ulazak u bazen trenutak je koji ledi krv u žilama. Vodiči daju precizne upute kako ući u vodu, a blaga struja vas odmah gurne prema prirodnoj kamenoj litici koja vas štiti od pada.

"Bilo me strah i svejedno sam to učinila. Prizor koji sam vidjela gledajući moćne Viktorijine slapove ostat će zauvijek urezan u mom sjećanju", podijelila je jedna posjetiteljica.

Vrhunac iskustva je kada se nagnete preko ruba dok vas vodič čvrsto drži za gležnjeve, pružajući vam pogled od kojeg zastaje dah, ravno u 108 metara dubok kanjon. Drugi vodič za to vrijeme snima nevjerojatne fotografije i videozapise vašim telefonom ili kamerom.

Iako ga nazivaju "najopasnijim bazenom na svijetu", statistika pokazuje drugačije. Na službenim turama nije zabilježen niti jedan smrtni slučaj turista. Sigurnost je apsolutni prioritet, a vodiči su vrhunski profesionalci koji svakodnevno procjenjuju razinu vode i snagu struje. Avantura, međutim, nije za svakoga. Potrebno je biti barem prosječan plivač i slijediti upute.

"Ako ne znate plivati ili ne planirate poslušati jasne sigurnosne upute, ugrožavate i sebe i vodiče", upozoravaju organizatori na stranici Victoria Falls Africa.

Vražji bazen otvoren je samo tijekom sušne sezone, obično od sredine kolovoza do početka siječnja, kada je vodostaj rijeke Zambezi dovoljno nizak za sigurno plivanje. Zbog velike popularnosti i ograničenog broja posjetitelja, rezervacija unaprijed je obavezna. Ture se nude u pet termina, a cijene se kreću od otprilike 115 eura za jutarnju turu s doručkom do 185 eura za opciju s ručkom. Mnogi preporučuju jutarnje termine zbog boljeg svjetla za fotografiranje i prilike da u kadru uhvatite predivne duge koje se stvaraju u maglici slapova.

