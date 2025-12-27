FREEMAIL
KREĆE LUDILO /

Zagrijavanje pred Arenom: Thompsonovi obožavatelji spremni za mega koncert

Obožavatelji se cijelo popodne okupljaju pred Arenom gdje se održava mega koncerta Marka Perkovića Thompsona. To je drugi koncert u Zagrebu u manje od pola godine od Thompsonova nastupa na zagrebačkom Hipodromu. 

Koncert u Areni dio je dvoranske turneje Hrvatskom koju je otvorio u Osijeku i gdje je nastupio dva dana zaredom, baš kao i poslije u Varaždinu i u Zadru. 

Pred Arenom se našao i štand sa spornim obilježjima.

Policija je najavila kako snima mjesto okupljanja i sve prilazne pravce.

27.12.2025.
18:55
Koncert ThompsonArena Zagreb
