Zagrijavanje pred Arenom: Thompsonovi obožavatelji spremni za mega koncert

Obožavatelji se cijelo popodne okupljaju pred Arenom gdje se održava mega koncerta Marka Perkovića Thompsona. To je drugi koncert u Zagrebu u manje od pola godine od Thompsonova nastupa na zagrebačkom Hipodromu.
Koncert u Areni dio je dvoranske turneje Hrvatskom koju je otvorio u Osijeku i gdje je nastupio dva dana zaredom, baš kao i poslije u Varaždinu i u Zadru.
Pred Arenom se našao i štand sa spornim obilježjima.
Policija je najavila kako snima mjesto okupljanja i sve prilazne pravce.