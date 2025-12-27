Zagrijavanje pred Arenom: Thompsonovi obožavatelji spremni za mega koncert

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KREĆE LUDILO /

Obožavatelji se cijelo popodne okupljaju pred Arenom gdje se održava mega koncerta Marka Perkovića Thompsona. To je drugi koncert u Zagrebu u manje od pola godine od Thompsonova nastupa na zagrebačkom Hipodromu.

Koncert u Areni dio je dvoranske turneje Hrvatskom koju je otvorio u Osijeku i gdje je nastupio dva dana zaredom, baš kao i poslije u Varaždinu i u Zadru.

Pred Arenom se našao i štand sa spornim obilježjima.

Policija je najavila kako snima mjesto okupljanja i sve prilazne pravce.