Zagorci ove blagdane proveli u mraku, a za sve krive HEP: 'Ne održavaju svoje dalekovode'

OVO NITKO NE PAMTI /

Zbog lošeg vremena mnoga naselja na sjeverozapadu Hrvatske za blagdane nisu imala struje. Danas je konačno, nakon tri dana, stigla na žumberačko područje. No, kod Ivanca u Hrvatskom zagorju i dalje imaju problema.

U varaždinskom HEP-u tvrde sve su raspoložive snage bile na terenu danonoćno, a u pomoć su se uključile i Elektra Čakovec i Bjelovar. Iako je struja danas puštena, povremeni se prekidi mogu očekivati do navečer dok god su djelatnici HEP-a na terenu.

Radove je obilazio i župan Varaždinske županije koji smatra da HEP vodi brigu o dalekovodima. 'Svi oni održavaju ta svoja postrojenja koliko je to god moguće. Ali kad bi recimo danas išli uz ceste posjeći sva ta stabla - baš me zanima tko bi to dozvolio. Jedan dio je i do samih građana', rekao je župan Anđelko Stričak.

Koji se nadaju da ovakav scenarij više neće doživjeti, jer ove blagdane stanovnici koji su ga proveli u mraku teško da će ikad zaboraviti. Više pogledajte u prilogu