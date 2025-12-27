Biblijske scene na rivi: Stotinjak mještana sudjeluje u uprizorenju živih jaslica

STARIGRAD PAKLENICA /

U Starigradu Paklenici u 17 sati počela je izvedba živih jaslica. Stotinjak mještana koji sudjeluju u uprizorenju živih jaslica. Organizira se to drugu godinu za redom na rivi u Starigradu Paklenici na 600 metara kvadratnih površine koja je u potpunosti pretvorena u jednu autentičnu scenu, gotovo filmski set.

Čak su dva mjeseca prikupljali lišće koje se nalazi po podu. To je hrastovo lišće s Velebita čuvali su u vrećama i onda su ga ovdje prosuli. Doveli su ovce, koze s Velebitskog Ljubotića. Isto tako su se potrudili prikazati ne samo neke biblijske opće zanate, nego i one tradicionalne poput kamenara iz Podgorja, zatim je tu kovač stolar. Jedan pravi biblijski prizor.

Ono što ovdje ove ljude veseli je zapravo zajedništvo, a okupio ih je župnik don Tomislav Končurat. Može se reći da je on zapravo glavni scenarist i realizator ovog cijelog uprizorenja. Na rivi su čak napravili i pravi jedan tekući potok koji se slijeva u more. Članovi KUD-a župnog zbora pjevaju. Druga predstava se održava 3. siječnja, tako da onaj tko je propusti danas, može navratiti tada.