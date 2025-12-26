FREEMAIL
legendarna utrka

Počela je jedna od najopasnijih utrka svijeta: Jak vjetrovi i valovi postaju najveća opasnost

U Sydneyu je startalo 80. izdanje prestižne jedriličarske utrke Sydney–Hobart, a dvostruki branitelj naslova LawConnect odmah je preuzeo vodstvo ispred flote od 129 brodova. Jedriličare su na izlasku iz luke dočekali jaki vjetrovi i valovi, a utrka duga 630 nautičkih milja vodi ih uz istočnu obalu Australije, preko opasnog Bassova tjesnaca do cilja u Hobartu. Ovogodišnje izdanje nosi i emotivnu notu, jer će posade kod plaže Bondi odati počast žrtvama nedavne tragedije.

26.12.2025.
21:02
Sportski.net
SydneyHobartJedrenje
