Počela je jedna od najopasnijih utrka svijeta: Jak vjetrovi i valovi postaju najveća opasnost

legendarna utrka /

U Sydneyu je startalo 80. izdanje prestižne jedriličarske utrke Sydney–Hobart, a dvostruki branitelj naslova LawConnect odmah je preuzeo vodstvo ispred flote od 129 brodova. Jedriličare su na izlasku iz luke dočekali jaki vjetrovi i valovi, a utrka duga 630 nautičkih milja vodi ih uz istočnu obalu Australije, preko opasnog Bassova tjesnaca do cilja u Hobartu. Ovogodišnje izdanje nosi i emotivnu notu, jer će posade kod plaže Bondi odati počast žrtvama nedavne tragedije.