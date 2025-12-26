Štefanjska tradicija u Zagrebu nastavila se i ove godine. Jedna je od najdugovječnijih u Europi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U Zagrebu je tradicionalno na Štefanje održan Štefanjski spust, jedna od najdugovječnijih kajakaških manifestacija u ovom dijelu Europe.

Ove je godine manifestacija održana 54. put, a na 12 kilometara dugu dionicu odvažilo se više od 90 sudionika. Pobjedu je odnio Slovenac Anže Urankar, koji je kroz cilj ispod starog kolnog Savskog mosta prošao za manje od 40 minuta. Nagradu "Tibor Šaramo" za najbržeg u kanuu jednosjedu uzeo je hrvatski kanuist Emil Milihram.