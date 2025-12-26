FREEMAIL
Velika čast /

Pa tko kaže da Hrvatska nema dobre suce? Ivana Martinčić među najboljima na svijetu

Hrvatica Ivana Martinčić treća je najbolja nogometna sutkinja na svijetu. Tako je odlučila Međunarodna federacija za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS).

Martinčić je ovo veliko priznanje dobila nakon godine u kojoj je sudila finale Lige prvakinja između Arsenala i Barcelone, da bi dva mjeseca kasnije sudila polufinale europskog prvenstva između Engleskinja i Talijanki. Suđenjem se počela baviti 2008. godine, a prije četiri godine ispisala je povijest kao prva žena koja je vodila utakmicu SHNL-a kao glavna sutkinja, kada je sudila dvoboj između Gorice i Hrvatskog dragovoljca.

26.12.2025.
20:25
Sportski.net
Ivana MartinčićSuđenje
