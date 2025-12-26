Pa tko kaže da Hrvatska nema dobre suce? Ivana Martinčić među najboljima na svijetu

Velika čast /

Hrvatica Ivana Martinčić treća je najbolja nogometna sutkinja na svijetu. Tako je odlučila Međunarodna federacija za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS).

Martinčić je ovo veliko priznanje dobila nakon godine u kojoj je sudila finale Lige prvakinja između Arsenala i Barcelone, da bi dva mjeseca kasnije sudila polufinale europskog prvenstva između Engleskinja i Talijanki. Suđenjem se počela baviti 2008. godine, a prije četiri godine ispisala je povijest kao prva žena koja je vodila utakmicu SHNL-a kao glavna sutkinja, kada je sudila dvoboj između Gorice i Hrvatskog dragovoljca.