Hrvatski reprezentativac među najboljima na svijetu

Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Budimir zabio je 17 golova za Osasunu u španjolskoj ligi tijekom 2025. pa je završio godinu među deset najboljih strijelaca Europe, izvijestile su u petak novine Diario de Navarra.

U pet najjačih europskih liga, španjolskoj, engleskoj, njemačkoj, talijanskoj i francuskoj, najviše golova u kalendarskoj godini zabio je Kylian Mbappe. Francuz je 39 puta bio precizan za Real Madrid. Slijede Harry Kane (Bayern), Erling Haaland (Manchester City), Mason Greenwood (Marseille), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Barcelona), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Ferran Torres (Barcelona), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) pa Ante Budimir.

Hrvatski 34-godišnji napadač na ovu je listu ušao postižući golove za skromnu Osasunu, dok su ostali to ostvarili igrajući za bogate klubove koji dominiraju u posjedu lopte i stvaraju više prilika za zabijanje golova. To mu je uspjelo drugu godinu zaredom s obzirom da je i 2024. završio na ovakvoj listi.

Budimir je jedanest golova proslavio prošle sezone, a taj niz je počeo u veljači dvama pogocima Real Sociedadu. Navijači Osasune uživali su tijekom ožujka, travnja i svibnja u njegovim golovima Real Madridu, Valenciji, Getafeu, Gironi, Valladolidu (dva puta), Betisu, Atletico Madridu i Espanyolu. Nakon ljeta, u tekućoj sezoni, zatresao je mrežu još šest puta u susretima s Valencijom, Villarrealom, Celtom i Alavesom.

Ove godine je tako zabio 17 golova u 37 utakmica. Pri tom je sedam puta bio precizan s bijele točke nakon prekršaja koje je uglavnom sam izborio. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić rekao je petak u intervjuu televiziji RTL kako Hrvatska, šest mjeseci uoči Svjetskog prvenstva, ima problema u fazi napada.

"Budimir je tu najkvalitetniji, s najviše golova, a koji je najstariji, dok se mlađi igrači traže. Oni se nisu nametnuli, nisu pokazali veliku kvalitetu niti da trebaju biti u reprezentaciji", izjavio je Dalić.

Budimir je u ljeto 2020. prvi put odjenuo crveni dres momčadi iz Pamplone, a onda je srušio nekoliko klupskih rekorda.

Prošle sezone je zabio 21 gol, a nikada niti jedan igrač Osasune nije toliko postigao u jednoj sezoni. Dosad je rekord od 20 pogodaka držao Julian Vergara iz 1936. godine. Istovremeno je postao najbolji klupski strijelac ikada u prvoj ligi, a također i najuspješniji izvođač jedanaesteraca. Od 18 pokušaja iskoristio je 16 kaznenih udaraca.

U idućoj utakmici, 3. siječnja s Athletic Bilbaom, postat će stranac s najviše nastupa u 105 godina dugoj povijesti Osasune. Prije šest dana u utakmici s Alavesom, kada je zabio dva gola u pobjedi od 3-0, upisao je 197. nastup. Time se izjednačio s bivšim iranskim veznjakom Javadom Nekounamom.

Osasuna se nalazi na 12. mjestu među 20 klubova španjolskog prvenstva.

