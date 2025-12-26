Ronaldo oduševio, Erling Haaland se 'maskirao' u najpopularniju osobu na svijetu: A da vidite tek ostale...

Brojne zvijezde putem društvenih mreža jučer su širile božićni duh, a među njima je i ponajbolji igrač svih vremena Cristiano Ronaldo.

Portugalska je superzvijezda u rano božićno jutro objavila video kako sa svojom partnericom Georginom Rodriguez i petero djece ide prema božićnom drvcu uz kultnu pjesmu Last Christmas grupe Wham! u pozadini. Dio obitelji nosio je usklađene pidžame, a Ronaldo je dodao poruku: "

"Nada koja se obnavlja, ljubav koja grli, obitelj koja podržava i svjetlo koje vodi. Sretan Božić.”

Božićni duh ponio je i Casemira, ali i brojne druge zvijezde poput Marcusa Rashforda i Erlinga Haalanda, koji je otputovao u rodnu Norvešku na kratki odmor. Dvadesetpetogodišnjak je pozirao s djevojkom Isabel Johansen uoči subotnjeg ogleda Manchester Cityja protiv Nottingham Foresta. Potom je objavio fotografiju na kojoj je odjeven kao Djed Božićnjak uz poruku: "Ovdje sam da širim božićnu radost! (Ako ste propustili: još ‘Santa’ trenutaka na YouTubeu).”

Njegov suigrač iz Manchester Cityja Phil Foden također je iskoristio slobodne dane koje je igračima dao Pep Guardiola te otputovao u Laponiju, dom Djeda Božićnjaka.

Kapetan Liverpoola Virgil van Dijk na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj se zadovoljno smiješi pokraj božićnog drvca te navijačima čestita Božić, a ovaj blagdan je proslavio i njegov suigrač Mohamed Salah, što nekima nije "dobro sjelo".

Van Premier lige, Vinicius Junior je Božić proslavio u Brazilu s obitelji, braća Bellingham u Dubaiju, a Robert Lewandowski kod kuće s obitelji.

