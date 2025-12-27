Kreće novi krug sniženja: Stručnjak otkrio koja je magična brojka za popust

Ovih dana novac je malo tko štedio, a iako je Božić prošao trošenje se nastavlja jer u subotu počinje prvi krug zimskog sezonskog sniženja. Kupnja se gotovo u potpunosti preselila na internet, gdje trgovci na razne načine privlače kupce i očekuju nastavak rekordne potrošnje. Oporavak novčanika nakon blagdanske potrošnje mnogi će još pričekati, jer sniženja - ne čekaju.

"Moram priznati da više preferiram kupovati u prvim krugovima dok još ima brojeva, modela i marki. Kada se to već rasproda onda ostanu stvari koje više možda i ne odgovaraju, u principu sam sretna da uspijem postići bilo kakvo sniženje jer na kraju ipak ostane nešto povoljnije nego inače", kaže Kristina Rakuša.

Pa je tako i plan kupnje spreman - jer zimsko sniženje kreće već sutra.

Kao i Kristina, većina kupuje putem interneta, na kojem je prema podacima Hrvatske gospodarske komore u posljednja tri mjeseca kupovalo čak 75 posto građana. Zahvaljujući brojnim trikovima, trend i potrošnja će se nastaviti i tijekom novog vala sniženja.

'Magična brojka je 20 posto'

"Email marketing je ključan kada govorimo o kupnji. Web trgovci koji kupcima nude proizvode koje žele, uz dobre popuste ili druge pogodnosti, zapravo pobjeđuju. Magična brojka je 20 posto - velika većina trgovaca, posebno online, zaokružit će popuste upravo na tu vrijednost", kaže Dino Oreški, stručnjak za digitalni marketing.

Popusti u većini fizičkih trgovina kreću se između 20 i 30 posto, tijekom siječnja i veljači cijene će dodatni padati, a popusti rasti i do 70 posto.

Važno je napomenuti da je potrebno označavati dvije cijene, najnižu cijenu koja je bila 30 dana, u periodu 30 dana koja je bila prije sniženja te sniženu cijenu. U slučaju dodatnih snižavanja, odnosno valova sniženja opet se referiramo na onu inicijalnu cijenu.

Unatoč strogim pravilima, puno je i onih skeptičnih.

Mnogi su skeptični

"Neću ništa kupiti na ovim popustima jer mi se čini da to nije nešto vrijedno", kaže Alenka.

"Ne vjerujem u te popuste jer sam par puta bila izigrana, bila sam par dana pa sam gledala cijene i došla sam drugi dan i nisu bile snižene", rekla je Darinka.

"Mislim da je to cijena originalna po kojoj bi trebali i inače prodavati. Ako ste kad ste vidjeli popuste dobili kao onaj osjećaj jao moram to kupiti mislim da se morate zapitati treba li vam to", kaže Dora.

Nakon Crnog petka, Cyber Mondayja i Božića, trgovcima je najvažnije riješiti se zaliha, ističe stručnjak. Nema prostora za manipulaciju i nema sad zapravo fiktivnog dizanja cijena pa spuštanja cijena jer te cijene su sada realne. A dok kupci tragaju za proizvodima koji su im dosad bili izvan budžeta, upravo tada vrebaju i najveće zamke.

"Ja uvijek kažem da svaki dobar šoping treba završiti pogledom prema svijetlu da vidimo je li ta roba kvalitetna ili ne. Na etiketi možemo vidjeti je li predmet već nekoliko sezona u trgovinama", kaže Alma Premel Zoko.

Da promisle i odluče što im zaista treba treba - kupci će imati priliku kroz 60 dana koliko i traje sezonsko sniženje.