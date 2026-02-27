Hrvatski košarkaš stao u obranu svog trenera: 'Nismo ovdje da trpimo ovakva sr**a!'

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja jasno je reagirao nakon što su navijači Real Madrida zviždali treneru Sergiu Scariolu uoči utakmice Eurolige protiv Bayern Münchena u Movistar Areni.

"Nismo ovdje da slušamo ta sr**a", rekao je Hezonja.

"Svi moraju biti uz momčad. Mi dajemo svoj maksimum za Real Madrid. Ako netko to ne osjeća ili ne želi, bolje da ni ne dolazi na utakmicu", poručio je Hezonja kritičarima s tribina.

Poraz od Baskonije bio je peto uzastopno finale koje Real Madrid nije osvojio, a atmosfera u svlačionici bila je napeta i frustrirajuća.

"Bili smo razočarani, ali kao profesionalci moramo dići glavu i ići dalje. Imali smo nekoliko dana da to prebrodimo i ponosan sam na to kako su moji suigrači danas odigrali", istaknuo je Hezonja.

Na pitanje je li ovo najteži trenutak sezone, Hezonja je odgovorio: "Bilo je teško i nakon Superkupa, ali ovo je bilo posebno frustrirajuće. Bio sam ljut, ali najvažnije je kako se nakon toga podigneš."

"Ne mogu biti zadovoljan jer smo izgubili dva trofeja. Moramo nastaviti raditi. Ovo nisu samo suigrači, ovo su moji prijatelji. Ako se netko osjeća loše, i ja se osjećam loše", zaključio je Hezonja, naglasivši jedinstvo momčadi.

Trener Scariolo rekao je da zvižduci dolaze od manjeg broja navijača i da ih poštuje, ali želi zaštititi momčad.

