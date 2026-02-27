Dinamo je protiv Genka izgubio 'milijune', no Maksimir je svejedno u debelom plusu

Iako je europska avantura završila protiv Genka, u Maksimiru barem mogu pronaći utjehu u financijskom učinku ove sezone. Sportsko razočaranje nije izbrisalo činjenicu da je Dinamo iza sebe ostavio izuzetno unosan europski ciklus.

Plasmanom u grupnu fazu Europske lige zagrebački klub osigurao je oko 12 milijuna eura. No tu priča nije stala. Nastupi u ligaškoj fazi dodatno su povećali prihode, pa se ukupna zarada iz tog dijela natjecanja procjenjuje na približno 13,5 milijuna eura.

Ulazak u doigravanje za osminu finala donio je još 300 tisuća eura, dok je 23. mjesto na konačnoj ljestvici nagrađeno s dodatnih milijun eura. Kada se sve zbroji, bez uračunatih prihoda iz ranijih pretkola, Dinamo je ove sezone od europskih premija uprihodio oko 15 milijuna eura.

Naravno, prolazak protiv Genka donio bi još dodatnih 1,75 milijuna eura, no i bez tog iznosa maksimirska blagajna značajno je ojačana.

Dobre vijesti stižu i s Kvarnera. HNK Rijeka je ulaskom u grupnu fazu Konferencijske lige osigurala nešto više od četiri milijuna eura. Uspješni nastupi u ligaškom dijelu i plasman u doigravanje donijeli su dodatnih 1,3 milijuna eura.

Posebno se isplatila pobjeda protiv AC Omonije, koja je klubu donijela još 800 tisuća eura. Ukupno gledano, Rijeka je ove sezone u Europi već premašila zaradu od šest milijuna eura.

Financijske nagrade rastu kako natjecanje odmiče. Prolazak u četvrtfinale vrijedi 1,3 milijuna eura, polufinale donosi 2,5 milijuna, plasman u finale četiri milijuna, dok će osvajač natjecanja inkasirati čak sedam milijuna eura.

Rijeka će svog suparnika u osmini finala doznati na ždrijebu u petak, a mogući protivnici su poljski Raków Częstochowa ili francuski RC Strasbourg Alsace.

