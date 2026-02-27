Velika čistka u Kini: Zašto se Xi rješava generala po kratkom postupku?

Kina je uklonila 19 dužnosnika, uključujući devet iz vojske, s popisa zastupnika uoči najvećeg godišnjeg političkog sastanka te zemlje sljedećeg tjedna.

Odluku o razrješenjima objavio je Stalni odbor Nacionalnog narodnog kongresa (NPC), najviše zakonodavno tijelo zemlje.

Službeni razlog za smjene nije naveden, no one dolaze samo nekoliko tjedana nakon što je predsjednik Xi Jinping razriješio Zhanga Youxiju, svog najviše rangiranog generala i jednog od najbližih vojnih saveznika, piše BBC.

Od dolaska na vlast, Xi je pokrenuo valove antikorupcijskih kampanja, nazivajući korupciju "najvećom prijetnjom“ Komunističkoj partiji.

Kritičari, međutim, tvrde da su kampanje korištene i kao sredstvo za uklanjanje političkih suparnika.

Prema izvješću državnih medija, među smijenjenima su Li Qiaoming, zapovjednik Kopnene vojske Narodnooslobodilačke vojske (PLA), te Shen Jinlong, bivši zapovjednik Ratne mornarice PLA-a.

Na popisu se nalazi i nekoliko drugih vojnih časnika te više pokrajinskih dužnosnika, uključujući Sun Shaochonga, bivšeg partijskog čelnika regije Unutarnja Mongolija.

Ove smjene događaju se samo nekoliko tjedana nakon što je Zhang razriješen dužnosti zbog optužbi za "ozbiljna kršenja discipline i zakona", što je uobičajen eufemizam za korupciju.

Ujedno je riječ o najnovijem u nizu uklanjanja visokopozicioniranih vojnih dužnosnika posljednjih godina, uključujući obračun iz listopada 2025., kada je devet vrhunskih generala razriješeno dužnosti.

Vlasti su tada navele da su smjene dio antikorupcijske kampanje.

Objava petogodišnjeg plana

Xi je borbu protiv korupcije učinio središnjim stupom svoje vladavine, započevši kampanju "tigrova i muha" usmjerenu i na visoke i na niže dužnosnike, ubrzo nakon preuzimanja vlasti 2013. godine.

Nedavno je izjavio da ta borba "ostaje ozbiljna i složena".

Tisuće izaslanika trebale bi se sljedećeg tjedna okupiti u glavnom gradu Pekingu na tzv. Dvije sjednice - godišnjim zasjedanjima Nacionalnog narodnog kongresa, kineskog zakonodavnog tijela, te Kineske narodne političke savjetodavne konferencije, najvišeg političkog savjetodavnog tijela u zemlji.

Dvije sjednice održavat će se od 4. do 11. ožujka, a vlada će tom prilikom objaviti svoj petogodišnji plan, u kojem iznosi ključne političke ciljeve, kao i godišnje gospodarske ciljeve.

