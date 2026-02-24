Trump prijeti, a Iran opasno kuha s Kinezima: 'Ubojica s istoka' mogao bi sve promijeniti...

Iran je blizu dogovora s Kinom o kupnji protubrodskih krstarećih raketa, tvrdi to šest osoba upoznatih s pregovorima. Sve se događa u trenutku kada Sjedinjene Države raspoređuju ogromnu pomorsku snagu blizu iranske obale uoči mogućih napada na Islamsku Republiku, javlja Reuters.

Sporazum o kineskim projektilima CM-302 pri kraju je, iako još nije dogovoren datum isporuke, rekli su izvori. Nadzvučni projektili imaju domet od oko 290 kilometara i dizajnirani su za izbjegavanje brodske obrane niskim i brzim letom. Njihovo raspoređivanje značajno bi poboljšalo iranske udarne sposobnosti i predstavljalo prijetnju američkim pomorskim snagama u regiji, tvrde dva stručnjaka za oružje.

Pregovori s Kinom o kupnji raketnih sustava naoružanja, koji su započeli prije najmanje dvije godine, naglo su se ubrzali nakon 12-dnevnog rata između Izraela i Irana u lipnju, prema riječima šest osoba upoznatih s pregovorima, uključujući tri dužnosnika koje je informirala iranska vlada, kao i tri sigurnosna dužnosnika.

'To bi potpuno promijenilo pravila igre'

Kako su pregovori prošlog ljeta ulazili u završnu fazu, visoki iranski vojni i vladini dužnosnici otputovali su u Kinu, uključujući Massouda Oraeija, iranskog zamjenika ministra obrane. Oraeijev posjet ranije nije bio objavljen.

„To bi potpuno promijenilo pravila igre ako Iran ima nadzvučnu sposobnost napada na brodove u tom području“, rekao je Danny Citrinowicz, bivši izraelski obavještajni časnik, a sada viši istraživač za Iran u izraelskom think tanku Instituta za studije nacionalne sigurnosti. „Ove je projektile vrlo teško presresti.“

Iran is close to purchasing CM-302 anti-ship missiles from China



According to Reuters, the supersonic missiles have a range of about 290 kilometres and are designed to evade shipborne defences by flying low and fast. Their deployment would significantly enhance Iran’s strike… pic.twitter.com/QbcG6JTIqD — Visegrád 24 (@visegrad24) February 24, 2026

Trump prijeti, Iran kuha s Kinom

Reuters nije mogao utvrditi koliko je projektila uključeno u potencijalni sporazum, koliko je Iran pristao platiti ili hoće li Kina sada, s obzirom na pojačane napetosti u regiji, prihvatiti sporazum.

„Iran ima vojne i sigurnosne sporazume sa svojim saveznicima i sada je prikladno vrijeme za korištenje tih sporazuma“, rekao je dužnosnik iranskog ministarstva vanjskih poslova za Reuters. U komentaru poslanom nakon objave, kinesko Ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da nije upoznato s razgovorima o potencijalnoj prodaji projektila.

Bijela kuća nije se izravno osvrnula na pregovore između Irana i Kine o raketnom sustavu. Američki predsjednik Donald Trump jasno je dao do znanja: "ili ćemo postići dogovor ili ćemo morati učiniti nešto vrlo teško kao prošli put".

Rakete bi bile među najnaprednijom vojnom opremom koju će Kina prenijeti Iranu i prkosile bi embargu Ujedinjenih naroda na oružje koji je prvi put uveden 2006. godine. Podsjetimo, sankcije su suspendirane 2015. godine kao dio nuklearnog sporazuma sa SAD-om i saveznicima, a zatim ponovno uvedene prošlog rujna.

Američke snage okupljaju se u blizini Irana

Moguća prodaja dodatno bi naglasila produbljivanje vojnih veza između Kine i Irana u trenutku pojačanih regionalnih napetosti, otežavajući napore Sjedinjenih Država da obuzdaju iranski raketni program i ograniče njegove nuklearne aktivnosti. Istodobno bi signalizirala rastuću spremnost Kine da se snažnije nametne u regiji kojom je desetljećima dominirala američka vojna moć.

Kina, Iran i Rusija svake godine održavaju zajedničke pomorske vojne vježbe, a prošle je godine američko Ministarstvo financija sankcioniralo nekoliko kineskih subjekata zbog isporuke kemijskih prekursora iranskoj Islamskoj revolucionarnoj gardi za potrebe njezina balističkog raketnog programa. Kina je odbacila te optužbe, poručivši da nije bila upoznata sa slučajevima navedenima u sankcijama te da strogo provodi kontrolu izvoza robe dvojne namjene.

Tijekom posjeta iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana Pekingu u rujnu, kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da “Kina podupire Iran u zaštiti suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti i nacionalnog dostojanstva”.

Kina se 18. listopada pridružila Rusiji i Iranu u zajedničkom pismu u kojem su poručili da smatraju kako je odluka o ponovnom uvođenju sankcija pogrešna.

“Iran je postao bojno polje između SAD-a s jedne strane te Rusije i Kine s druge”, rekao je jedan od dužnosnika koji je bio upoznat s pregovorima o raketama putem iranske vlade.

Iscrpljen arsenal

Kupnja projektila CM-302 značajno bi ojačala iranski arsenal oslabljen prošlogodišnjim ratom, rekao je Pieter Wezeman, viši istraživač pri Stockholmskom međunarodnom institutu za mirovna istraživanja.

Kineska državna tvrtka China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) reklamira CM-302 kao najbolju protubrodsku raketu na svijetu, sposobnu potopiti nosač zrakoplova ili razarač. Sustav se može postaviti na brodove, zrakoplove ili mobilna kopnena vozila, a može gađati i ciljeve na kopnu.

Prema riječima šest sugovornika, Iran također pregovara o nabavi kineskih protuzračnih raketnih sustava zemlja-zrak, takozvanih MANPADS-a, protubalističkog oružja te sustava za djelovanje protiv satelita.

Kina je 1980-ih bila važan dobavljač oružja Iranu, no opsežni transferi oružja znatno su smanjeni krajem 1990-ih pod međunarodnim pritiskom. Posljednjih godina američki dužnosnici optuživali su kineske tvrtke za isporuku materijala povezanih s raketnim programom Iranu, ali nisu javno optužili Peking za isporuku cjelovitih raketnih sustava.

POGLEDAJTE VIDEO: Četiri godine pakla u Ukrajini: Brojke koje lede krv u žilama i potresna svjedočanstva koja slamaju srca