Poznata je težina ozljede riječke zvijezde: Evo koliko će Barišić izbivati s terena

Sjajni mladi defenzivac Rijeke, Téo Barišić, pauzirat će mjesec dana. Zaključak je to liječničkog pregleda nakon uzvratne utakmice s Omoniom, prenosi Novi list.

U pitanju je ruptura zadnje lože, a izostanak mladog reprezentativca bit će veliki udarac za riječke ambicije jer je Barišić izrastao u bitnog igrača koji gotovo svaku utakmicu Rijeke ima mjesto u početnoj jedanaestorki.

Barišić je u Rijeku došao ove zime za pola milijuna eura iz francuskog Olympiquea Lyona, a može igrati na poziciji stopera te desnog beka. Reprezentativac je Hrvatske do 21 godine te je za momčad Ivice Olića dosad skupio sedam nastupa.

