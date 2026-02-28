Recept za savršeno kremasti žumanjak sve je zaludio: Pogledajte u čemu je tajna

Jaja su i dalje neizostavan dio doručka, bilo da su dio klasičnog obroka, poširana na debeloj kriški tosta ili poslužena uz komadiće kruha za umakanje. Tajna leži u njihovoj savršenoj pripremi kako bi se postigao iznimno tekući, kremasti žumanjak koji se razlijeva na prvi dodir.

Autorica kulinarskog sadržaja Nadia Aidi, na TikToku poznata kao Food My Muse, otkrila je svoju metodu za postizanje iznimno kremastog žumanjka, iako njezin pristup značajno odstupa od tradicionalnih tehnika. Prema njezinim riječima, žumanjak je najvažniji dio jela, zbog čega ga ovaj recept stavlja u središte pozornosti. Štoviše, za njegovu pripremu bjelanjci nisu ni potrebni, piše Mirror.

Nije hollandaise umak

U videu objavljenom ranije ove godine, Nadia je izjavila: "Ovo je bogato. Utješno je. Luksuzno je. Ukusno je. Ne mogu zamisliti bolji zalogaj. A prilično je jednostavno." Ovaj se recept u potpunosti fokusira na žumanjke i pokazuje kako poboljšati njihovu svilenkastu, gustu konzistenciju, a zatim ih koristiti kao preljev za jutarnji tost. Međutim, autorica recepta inzistira na tome da ovo nije holandski umak.

Nadia je pojasnila svoje stajalište nakon što su je neki korisnici optužili da je "ponovno izmislila" poznati umak.

"Podijelila sam verziju ovoga prije nekoliko godina i srušila internet jer su me ljudi prozivali da se pretvaram da sam ponovno izmislila hollandaise... kao netko tko je radio na pripremi doručka, a zatim morao raditi béarnaise umak za večeru, vjerujte mi... ovo nije hollandaise", objasnila je.

"Tehnika je drugačija, da ne spominjem omjere! Za usporedbu, u holandskom umaku na otprilike jedan žumanjak ide sedam do devet unci otopljenog maslaca, tuče se pjenjačom da bude pjenasto i prozračno, i dodaje se ocat. Ako ga želite s nečim usporediti, bliže je kremi od limuna", dodala je.

Recept za kremasti žumanjak

Ako želite isprobati ovu kreativnu verziju doručka s jajima, Nadin recept možete pripremiti u vlastitoj kuhinji.

Sastojci:

Žumanjci

Maslac

Sol po ukusu

Za posluživanje:

Kruh

Češnjak

Korica limuna

Svježi vlasac

Krupna sol i papar

Postupak:

Odvojite žumanjke, a bjelanjke sačuvajte za neko drugo jelo. Napunite lonac vodom otprilike do jedne trećine i pustite da lagano proključa. Prebacite žumanjke u zdjelu otpornu na toplinu i stavite je iznad lonca s kipućom vodom. Smanjite vatru na srednje nisku. Nježno miješajte žlicom ili lopaticom, obraćajući pažnju na rubove, otprilike 90 sekundi. Cilj je postići da žumanjci postanu kremasti i tek neznatno zgusnuti. Maknite posudu s vatre i umiješajte maslac dok se potpuno ne otopi. Posolite prema ukusu. Za posluživanje, tostirajte kruh i natrljajte ga češnjakom. Premažite tost smjesom od žumanjaka te na vrh dodajte koricu limuna, vlasac, krupnu sol i papar.

