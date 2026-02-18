Fizičari otkrili tajnu savršenog okretanja palačinki. Objavili i formulu za savršenu smjesu

Dok mnogi bez problema pripremaju smjesu za palačinke, problem često nastaje kod njihovog okretanja u zraku. Prečesto se dogodi da u tavi završi zgužvana smjesa ili, u najgorem slučaju, palačinka završi na podu. No, znanstvenici su sada otkrili formulu koja može pomoći da svako okretanje bude savršeno.

Newtonovi zakoni u tavi

Znanstvenici s Kraljevske institucije iz Velike Britanije objasnili su kako Newtonovi zakoni gibanja djeluju na palačinku tijekom okretanja. Tajna besprijekornog okretanja, kažu, leži u fizici. Jednostavno rečeno, dok palačinka miruje u tavi, na nju djeluju samo dvije sile: gravitacija i sila podloge, odnosno tave, koja je jednaka i suprotna gravitaciji.

Kako bi se palačinka pokrenula, na nju mora djelovati neto sila, što odražava prvi Newtonov zakon o tromosti, koji kaže da svako tijelo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog gibanja po pravcu sve dok ga vanjska sila ne prisili da to stanje promijeni. Naglim pokretom tave prema gore, palačinku guramo prema gore s rezultirajućom silom i ubrzanjem. To demonstrira drugi Newtonov zakon, koji kaže da je ubrzanje tijela proporcionalno sili koja na njega djeluje.

Međutim, samo linearna sila nije dovoljna da bi se palačinka okrenula. Ključ je u pronalaženju "točke zakretanja". Da bi se palačinka okrenula, mora rotirati. Rotacija nastaje zbog momenta sile, koji se stvara kada tava gurne palačinku malo izvan njezinog središta mase, dajući joj kutno ubrzanje. Kada palačinka napusti tavu, rotacija ostaje gotovo konstantna, a vrijeme koje provede u zraku mora biti dovoljno da napravi pola ili punu rotaciju kako bi ravno sletjela natrag u tavu.

Ista fizika za tanke i debele palačinke

Iako je u demonstraciji korištena deblja, američka verzija palačinke, znanstvenici ističu da se isti principi fizike primjenjuju i na tanje palačinke.

Jedan je komentator ispod videa ustvrdio da je palačinka okrenuta "previše" te je sletjela na istu stranu na kojoj je već bila. Iz Kraljevske institucije su duhovito odgovorili: "To je jedna od onih situacija gdje je teorija deset od deset, ali praksa... više kao pet od deset. Barem nije završila na podu."

Znanstvena formula za savršene palačinke

Stručnjaci su ranije otkrili i znanstvenu formulu za savršene palačinke. Za tanke palačinke preporučuje se 200 mililitara mlijeka, 100 grama brašna, jedno ili dva jaja i prstohvat soli. Ako želite deblje, američke palačinke, profesor Ian Eames, stručnjak za mehaniku fluida, predlaže 200 mililitara mlijeka, 200 grama brašna i dva jaja. Preporučuje da se smjesa umuti vilicom i ostavi da odstoji deset do petnaest minuta, a umjesto maslaca savjetuje korištenje biljnog ulja za savršeno tanku i hrskavu palačinku.

