FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EMOCIJE I ZNOJ /

Pogledajte dirljivu i dugačku objavu kojom se Marešić oprostio od Istre nakon odlaska u Hajduk

Pogledajte dirljivu i dugačku objavu kojom se Marešić oprostio od Istre nakon odlaska u Hajduk
×
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

'Hvala suigračima, zajedno smo gradili momčad, dijelili pobjede i učili iz poraza'

18.2.2026.
17:34
Sportski.net
Sasa Miljevic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dugi i iscrpni pregovori trajali su sve do samog kraja zimskog prijelazbog roka, no Dario Marešić konačno je prešao iz Istre u Hajduk

Uzeo je bijeli dres s brojem 15 i već otišao 'pod zapovijed' Gonzala Garcije, trenera koji ga je nekada vodio i u Istri. Marešić se s odlaskom iz Pule odlučio i oprostiti od Istre dirljivom i podužom objavom na društvenim mrežama. 

"Odlazak iz Pule i s mjesta kapetana NK Istra 1961 nije bio lak za mene. Tri i pol godine, 119 nastupa i 7 golova, to nisu samo brojke, iza njih stoje emocije, znoj i zajedništvo koje se ne zaboravlja. 

Hvala Upravi kluba na ukazanom povjerenju i podršci od prvog dana. Hvala sportskom direktoru što je prepoznao moj potencijal i dao mi priliku da rastem. Hvala suigračima, zajedno smo gradili momčad, dijelili pobjede i učili iz poraza. Bez vas ovo ne bi imalo isti smisao. Hvala stručnom stožeru, tehničkom i klupskom osoblju, svaki detalj, svaki trening i svaka priprema izvan medijske pažnje učinili su me boljim igračem.

I iznad svega… Hvala navijačima. Vaša strast, vaše pjesme, vaše vjerovanje čak i u najtežim trenucima, to je ono što nosi igrača. Vaša podrška bila je i ostaje moj motiv, moja energija u svakoj utakmici. 

Odlazim s ponosom i sjećanjima koja ću čuvati zauvijek… ali isto tako dolazim s gladi za novim izazovima i spreman sam dati sve od sebe!", napisao je Marešić koji bi trebao biti veliko pojačanje u redovima Hajduka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dario Maresic (@dario.maresic)

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Lovre Klarica uoči Zagreba i PSG-a okršaja za osminu finala: 'U ovome vidim našu šansu'

Dario MarešićHajdukNk Istra
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx