Pogledajte dirljivu i dugačku objavu kojom se Marešić oprostio od Istre nakon odlaska u Hajduk

Dugi i iscrpni pregovori trajali su sve do samog kraja zimskog prijelazbog roka, no Dario Marešić konačno je prešao iz Istre u Hajduk.

Uzeo je bijeli dres s brojem 15 i već otišao 'pod zapovijed' Gonzala Garcije, trenera koji ga je nekada vodio i u Istri. Marešić se s odlaskom iz Pule odlučio i oprostiti od Istre dirljivom i podužom objavom na društvenim mrežama.

"Odlazak iz Pule i s mjesta kapetana NK Istra 1961 nije bio lak za mene. Tri i pol godine, 119 nastupa i 7 golova, to nisu samo brojke, iza njih stoje emocije, znoj i zajedništvo koje se ne zaboravlja.

Hvala Upravi kluba na ukazanom povjerenju i podršci od prvog dana. Hvala sportskom direktoru što je prepoznao moj potencijal i dao mi priliku da rastem. Hvala suigračima, zajedno smo gradili momčad, dijelili pobjede i učili iz poraza. Bez vas ovo ne bi imalo isti smisao. Hvala stručnom stožeru, tehničkom i klupskom osoblju, svaki detalj, svaki trening i svaka priprema izvan medijske pažnje učinili su me boljim igračem.

I iznad svega… Hvala navijačima. Vaša strast, vaše pjesme, vaše vjerovanje čak i u najtežim trenucima, to je ono što nosi igrača. Vaša podrška bila je i ostaje moj motiv, moja energija u svakoj utakmici.

Odlazim s ponosom i sjećanjima koja ću čuvati zauvijek… ali isto tako dolazim s gladi za novim izazovima i spreman sam dati sve od sebe!", napisao je Marešić koji bi trebao biti veliko pojačanje u redovima Hajduka.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Lovre Klarica uoči Zagreba i PSG-a okršaja za osminu finala: 'U ovome vidim našu šansu'