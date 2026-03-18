Spektakl u Zadru: U Donatov grad dolazi neporaženi borac koji već diže prašinu

Najveća regionalna MMA organizacija FNC ponovno dolazi u Zadar. Dvorana Krešimira Ćosića 9. svibnja bit će poprište priredbe FNC 30, a ljubitelje borilačkog sporta očekuje večer ispunjena atraktivnim borbama.

Zadar već ima iskustva s FNC spektaklima. Prošlogodišnja priredba FNC 21, održana sredinom veljače, ostala je u sjećanju po borbi između Martina Batura i Michała Andryszaka. Ipak, večer je obilježila nezgodna ozljeda domaćeg borca, zbog koje je glavna borba završila ranije nego što se očekivalo, ostavljajući dojam nedovršene priče.

Batur se u međuvremenu uspio vratiti na pobjednički put. Nakon poraza od Andryszaka i Kite, pokazao je reakciju na FNC 28 u Slavonskom Brodu, gdje je već u prvoj rundi nokautirao Brazilca Wesleyja Martinsa. S obzirom na prošlogodišnje iskustvo u Zadru, jasno je da će pred domaćom publikom tražiti uvjerljiv nastup i novu pobjedu.

U glavnoj borbi večeri ponovno će nastupiti upravo Martin Batur (10-5), a ovog puta čeka ga iznimno zahtjevan izazov. Nasuprot njemu stajat će neporaženi crnogorski teškaš Milenko “Kićo” Stamatović (6-0), borac koji u Zadar dolazi s maksimalnim učinkom i ozbiljnim samopouzdanjem.

Stamatović je posljednji put u kavez ušao u Podgorici krajem 2025. godine na FNC 26, gdje je Jozefa Jaloviara završio nokautom već u prvoj rundi.

Sve je tako spremno za još jedan borilački spektakl u Zadru, u kojem će domaći adut tražiti potvrdu forme, dok će neporaženi protivnik pokušati nastaviti svoj savršeni niz.

