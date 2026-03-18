Brahim Díaz saznao da je prvak Afrike usred Manchestera, reakcija sve govori...

Nogomet opet piše nevjerojatne priče, a jednu takvu doživio je Brahim Díaz nakon pobjede Real Madrida na Etihadu.

Madriđani su s 2:1 protiv Manchester Cityja potvrdili prolaz (ukupno 5:1), a dok je slavlje tek počinjalo, uslijedio je neočekivan obrat.

Díaz je prišao navijačima, a oni su mu prenijeli šokantnu vijest, CAF proglasio je Maroko prvakom Afrike.

Od zbunjenosti do oduševljenja u sekundi, njegov promašeni penal više nije bio važan jer je utakmica registrirana 3:0 za Maroko. U trenutku je shvatio da je postao prvak Afrike, krenulo je slavlje.

Podsjetimo, žalbeni odbor Afričke nogometne konfederacije (CAF) prihvatio je žalbu Maroka te ga je proglasio pobjednikom ovogodišnjeg afričkog Kupa nacija, dok je naslov oduzet Senegalu.

Maroko je bio domaćin natjecanja, a kontroverzna je bila finalna utakmica koju su u jednom trenutku napustili reprezentativci Senegala. U sudačkoj nadoknadi prvo je Senegal postigao pogodak koji je poništen, a samo koji trenutak kasnije dosuđen je jedanaesterac za Maroko.

Nezadovoljni zbog obje sudačke odluke Senegalci su napustili travnjak i stanka je trajala dvadesetak minuta. Po povratku Senegalaca nastavljen je finalni dvoboj, a Maroko nije uspio realizirati jedanaesterac. Čak štoviše, Senegal je do kraja slavio golom Pape Gueyea u prvom produžetku.

Međutim, sada mu je naslov oduzet i to pod objašnjenjem da je napuštanjem terena predao finalni dvoboj. Utakmica je registrirana pobjedom Marokanaca od 3-0. Postupak Senegalaca, tvrdi Žalbeni odbor CAF-a, direktno je kršenje članaka 82. i 84. pravilnika Afričkog kupa nacija.

Maroko je time došao do drugog naslova pobjednika afričkog Kupa nacija, a premijernog je osvojio 1976. godine. Senegal je ostao na jednom trofeju, iz 2021. godine, dok su rekorderi Egipćani sa sedam naslova pobjednika.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamova devetka otkrila koji mu je najdraži gol i za koga navija u Formuli 1: 'Nadam se SP-u'