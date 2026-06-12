Voli krimiće i akciju, pranje zubi je čisti mentalno: 'Da nisam glumica bila bi profesorica'

Mirna Medaković Stepinac (40) jedno je od onih lica koja su se trajno utisnula u kolektivnu svijest domaće publike. Karijeru je započela u popularnoj RTL-ovoj seriji "Zabranjena ljubav", a kroz stotine epizoda televizijskih serija postala je neizostavan dio mnogih hrvatskih dnevnih boravaka. Ipak, iza poznatog osmijeha i profesionalne predanosti krije se priča o posvećenoj majci dvoje djece čiji put nije bio samo posut zvjezdanom prašinom. To je priča o odrastanju u Novom Zagrebu, neočekivanom zaokretu u karijeri i tihoj predanosti humanitarnom radu koji definira njezinu osobnost daleko od svjetala reflektora.

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U iskrenom razgovoru otkrila nam je detalje svog puta, od profesionalnih početaka do najintimnijih obiteljskih trenutaka.

Svoju ste glumačku priču započeli još kao dijete u Zagrebačkom kazalištu mladih. Što vam je to razdoblje dalo kao glumici, ali i kao osobi?

Devet godina sam provela u Učilištu ZeKaeM-a po vodstvom Mirjane Rogine. To razdoblje me oblikovalo kao osobu. Nismo se zanosili da smo glumci ili da ćemo to ikada postati. Na kraju, iz moje grupe, samo sam ja otišla na Akademiju, svi ostali moji prijatelji se bave drugim poslovima. Na dramskoj grupi smo kroz improvizacije i vježbe pokušavali riješiti probleme koji su nas tada mučili.

Studij politologije bio je vaš prvi izbor nakon gimnazije. Jeste li se ikada kasnije zapitali kako bi izgledao vaš život da ste ostali na tom putu?

Puno puta si postavim to pitanje, pogotovo u trenucima kad kao slobodna umjetnica nemam posla ni primanja.

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Uloga u seriji Zabranjena ljubav došla je gotovo slučajno. Je li vam bilo teško donijeti odluku o napuštanju fakulteta?

Nisam napustila Politologiju zbog snimanja, ispisala sam se onda kad sam upisala ADU. To je bilo vrijeme prije Bolonjskog procesa, nisam bila do kraja obavezna sjediti na svakom predavanju pa sam se nadobudno nadala da ću uspjeti pohvatati sadržaj i bez redovitih dolazaka na faks. Nakon prvog semestra sam shvatila da to neće ići kako sam zamislila.

Sjećate li se trenutka kada ste shvatili da će gluma ipak biti vaš životni poziv?

Da, to je zapravo bilo filmski. S nama amaterima je tada na seriji radio Borna Baletić koji je i predavao glumu na Akademiji. Pitala sam ga mogu li vidjeti što oni tamo rade, dopusti mi je da pogledam jednu probu njegove glumačke klase. Čim sam sjela u gledalište i proba je krenula, rekla sam si, i ja ovo želim. Te jeseni sam upisala ADU.

Najdraža serija i spas za mentalno zdravlje tijekom korone

Tijekom karijere glumili ste u velikom broju popularnih serija. Postoji li neka uloga koja vam je osobno bila najzahtjevnija, ali i najdraža?

Od svih serija koje sam snimala, najdraža mi je bila 'Bogu iza nogu' jer je svakodnevno pomicala moje granice - od kostima, do zahtjeva redatelja i scenarija. Snimala se za vrijeme korone, u selu Veleševec i bila je spas za moje mentalno zdravlje.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Iako vas publika najviše prati na televiziji, kazalište vam je prva ljubav. Što vam kazališna scena daje što kamera ne može?

Nemam prvu ili veću ljubav. Volim svoj posao bez obzira na to što se često pomislim da bi bilo pametnije baviti se nečim drugim.

Kako birate projekte – vodite li se više scenarijem, redateljem, kolegama ili osobnim instinktom?

Iluzija je da slobodnjaci biraju projekte, prihvatiš većinu toga što ti se nudi jer na kraju dana, od novca živimo.

Majčinstvo, blizanke i obiteljska podrška

Majčinstvo žene često opisuju kao svoju najvažniju životnu ulogu. Kako su vas kćeri promijenile kao osobu i umjetnicu?

Ulazak mojih kćeri i život mi je pokazao što znači bezuvjetna ljubav, donio neopisivu snagu i uči me strpljivosti.

Koliko je teško uskladiti snimanja, predstave i obiteljski život, posebno kada su u pitanju blizanke?

Izuzetno teško ukoliko nemate podršku cijele obitelji. Sva sreća, ja ju imam.

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Upoznali ste supruga na jedrenju – zvuči gotovo filmski. Koliko vam je ta spontanost i danas važna u životu?

Ja sam velika ljubiteljica rasporeda, jasnih granica, koje se, naravno, krše, ali ne volim samo spontanost.

Jeste li strogi roditelj ili više naginjete popustljivijem pristupu?

Jasne granice koje se ponekad mogu prekršiti i svjesnost da svaka akcija, pozitivna ili negativna, ima svoju reakciju.

Djeca su odgovornost svih nas

Od 2018. godine ambasadorica ste UNICEF-a za rani razvoj djece. Što vas je osobno najviše potaknulo da se uključite u taj rad?

Postavši majkom, shvatila sam da ono što je mojoj djeci dostupno i pod normalno, nije i svoj ostaloj. Znam da nemamo svi isti start, ali sva djeca moraju imati mogućnosti za ostvarenje svog potencijala.

Kao javna osoba, osjećate li dodatnu odgovornost kada govorite o temama poput roditeljstva i prava djece?

Ne. Mi svi moramo osvijestiti da su sva djeca naša odgovornost.

Recept za sreću izvan reflektora

Publika vas godinama gleda na malim ekranima. Je li vam ikada čudno kada vas ljudi oslovljavaju imenom vašeg lika umjesto vašim? Je li vam se to uopće događalo?

Ponekad mi se to događa. Kada ste godinu dana “u nečijem kućanstvu svaku večer” nije ni čudno da me zovu imenom iz serije. To je samo znak da im se sviđa to što radim.

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Postoji li neka uloga koju biste voljeli odigrati, a još niste?

Čekam da Ljubo Kerekeš napiše još jednu predstavu za mene.

Kako se opuštate nakon napornih snimanja i predstava – imate li neki svoj mali ritual?

Ne razgovaram o poslu, to me najviše opušta.

Što vas najviše veseli u svakodnevici, izvan reflektora i kamera?

Moja obitelj, prijatelji, vikendica i sladoled.

Kada biste morali izdvojiti jednu životnu lekciju koju vam je donijela glumačka karijera, koja bi to bila?

Probaj opet.

Kada pogledate stare epizode serija Zabranjena ljubav ili Kud puklo da puklo, što vam prvo prođe kroz glavu?

Bože, kad je ovo bilo? (Ahahahah)

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Imate li neku naviku ili mali ritual prije snimanja ili izlaska na pozornicu bez kojeg ne započinjete dan na setu?

Operem zube. To me očisti fizički i mentalno.

Koliko vam je važno kako vas publika doživljava izvan vaših uloga – trudite li se graditi određeni imidž ili ste jednostavno ono što jeste?

Moj posao i moj privatni život su dvije odvojene stvari. Ne brinem što moja obitelj ili prijatelji misle o meni, oni me znaju i vole i prihvaćaju kakva jesam, a na poslu govori ono kako radim.

Koje serije ili filmove vi privatno najradije gledate – jeste li više za laganu zabavu ili ozbiljne dramske priče?

Volim krimiće i akciju.

Da danas niste glumica, čime mislite da biste se bavili i biste li i tada završili u javnom prostoru ili biste radije imali potpuno miran, anoniman život?

Bila bih profesorica u školi.

Brza pitanja za kraj intervjua

Kazalište ili televizija?

I jedno i drugo.

Snimanje u studiju ili na terenu, na otvorenom?

Eksterijer.

Drama ili komedija?

Komedija.

Katarina iz 'Kud puklo da puklo' ili Maja iz 'Zabranjene ljubavi'?

Katarina.

Scenarij po kojem je lako igrati ili izazovna uloga koja vas izbaci iz zone komfora?

Izazov, ako imam dobrog redatelja koji me zna voditi.