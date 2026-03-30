Filipa iz 'Zabranjene ljubavi' za Net.hr otkriva što danas radi i vraća li se na TV

Ukoliko ste i vi nekoć vjerno pratili seriju "Zabranjena ljubav", sigurno ste se barem nekoliko puta do sad zapitali gdje je Maja Nekić, plavokosa glumica koja je utjelovila Filipu. Fatalna Filipa bila je teta od Lane, koju je u seriji glumila Petra Kurtela, a njezina ljubav bio je Igor Carević, bivši nogometaš kojeg je utjelovio glumac Dejan Marciklić.

Iako je po završetku serije Maja Nekić bila poznata diljem Hrvatske, odabrala je nešto povučeniji i privatniji život, a karijeru nastavila pred gledateljima koji su najiskreniji - djecom.

Serija "Zabranjena ljubav" i uloga Filipe vas je proslavila toliko da ste mnogima i danas jedan od omiljenih likova cijele serije. Međutim, nakon uspjeha serije ste se odlučili za nešto privatniji i manje medijski eksponiran život. Kako to da niste drugačije iskoristili taj val slave?

Taj period nosi lijepe uspomene, ali slava mi nikada nije bila prioritet. Prirodno sam se usmjerila prema kazalištu jer mi je takav način rada više odgovarao. Odabrala sam put koji mi je omogućio privatniji život i fokus na glumački zanat, bez suvišne medijske pažnje.

Danas ste članica ansambla Zagrebačkog kazališta lutaka. Kako ste se zaljubili u lutkarstvo?

Lutkarstvo me privuklo jer je to specifična vještina gdje glumac mora oživjeti lutku, što je sasvim drugačiji izazov od klasične glume. U ZKL-u sam pronašla svoje mjesto uz divne kolege i cijelo osoblje s kojima je užitak raditi. Raditi predstave za djecu je najpošteniji dio ovog posla. Kod njih nema glume – ako im je nešto dosadno, to će odmah pokazati, a ako im je zabavno, njihova je reakcija trenutna i iskrena. To je jednostavno tako.

Biste li se voljeli vratiti televizijskim projektima?

Zadovoljna sam trenutnim ritmom u kazalištu i nemam potrebu forsirati povratke na ekran. Televizija je bila važno iskustvo, ali sada su mi prioriteti drugdje. Ako se nekad pojavi projekt koji bi mi se učinio zanimljivim, tko zna, ali trenutno nemam takvih planova.

Čime se bavite kada niste u kazalištu?

Svoje slobodno vrijeme nastojim zadržati isključivo za sebe. I dalje sam vjerna svom starom hobiju – skupljanju onih malih probica parfema. Uživam u istraživanju tih različitih mirisnih nota; to je neka moja zanimacija koja me veseli, a ne zahtijeva puno buke.

Često objavljujete fotografije s mora. Je li to neka vaša oaza za punjenje baterija?

Te su fotografije vezane uz moje korijene. Volim taj podvelebitski kraj, spoj kamena, mora i starih kamenih kuća. To mi je blisko od djetinjstva i tamo sam kad god mi to obaveze dopuštaju.

