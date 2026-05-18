Misterij smrti ronilaca: Snimke s GoPro kamerom skrivaju pravu istinu iza tragedije?

Elitni finski ronioci pronašli su tijela skupine Talijana koji su poginuli unutar morskih špilja na Maldivima – nekoliko dana nakon što je tijekom akcije potrage poginuo i lokalni spasilac.

Tragedija se dogodila u četvrtak nakon što je petero ronilaca, među njima majka i kćer, poginulo pokušavajući istražiti špilje na dubini od oko 50 metara.

Tijelo jednog od ronilaca, instruktora Gianluce Benedettija, izvučeno je u petak iz špilje Thinwana Kandu, poznate i kao Špilja morskih pasa, s dubine od oko 60 metara.

U subotu je operacija privremeno obustavljena nakon smrti maldivskog spasilačkog ronioca, koji je preminuo od dekompresijske bolesti nakon sudjelovanja u akciji izvlačenja tijela, piše Daily Mail.

Špilja s tri komore povezane prolazima

Špilja je podijeljena u tri velike komore povezane uskim prolazima, od kojih su dvije istražene u petak.

Preostala četiri tijela locirana su u najdubljem dijelu špilja, nakon dolaska trojice finskih speleoronilaca koji pomažu u toj opasnoj akciji potrage.

Žrtve su identificirane kao Monica Montefalcone, izvanredna profesorica ekologije na Sveučilištu u Genovi; njezina kći Giorgia Sommacal; morski biolog Federico Gualtieri; istraživačica Muriel Oddenino; te instruktor ronjenja Benedetti.

Talijanski turistički operater koji je organizirao ronilačko putovanje zanijekao je da je odobrio ili znao za duboki zaron kojim su prekršena lokalna ograničenja, rekla je njegova odvjetnica u subotu za talijanski dnevnik Corriere della Sera.

Orietta Stella, koja zastupa tvrtku Albatros Top Boat, izjavila je kako operater "nije znao" da skupina planira zaroniti dublje od 30 metara za što je potrebna posebna dozvola maldivskih pomorskih vlasti, a turistički operater "to nikada ne bi dopustio".

Dodala je da je zaron daleko premašio ono što je bilo planirano za znanstveno istraživačko putovanje usmjereno na uzorkovanje koralja na standardnim dubinama.

Iskusni ronioci, ali bez odgovarajuće opreme?

Žrtve su bile iskusni ronioci, no korištena oprema činila se standardnom rekreativnom opremom, a ne tehničkom opremom prikladnom za dubinsko ronjenje u špiljama, rekla je.

Finski ronioci – Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund i Patrik Grönqvist – surađivali su u akciji spašavanja.

Nakon smrti spasilačkog ronioca, narednika Mahudheeja, tijekom subotnje akcije potrage, privremeno su obustavili operaciju izvlačenja tijela, koja se odvijala u teškim vremenskim i morskim uvjetima.

"Ova smrt pokazuje koliko je misija bila teška", rekao je glasnogovornik maldivskog predsjednika Mohamed Hussain Shareef.

Sam misterij oko uzroka smrti i dalje traje. Vlasti su pokrenule istragu kako bi utvrdile što se dogodilo, dok se razmatra nekoliko teorija.

Jedna od žrtava je 51-godišnja Monica Montefalcone, ugledna morska biologinja, televizijska osoba i profesorica tropske morske ekologije i podvodnih znanosti na Sveučilištu u Genovi. Poginula je i njezina 22-godišnja kći Giorgia Sommacal.

Suprug Monice Montefalcone i otac Giorgie, Carlo Sommacal, rekao je u petak da bi snimke s GoPro kamere mogle rasvijetliti misterij njihove tragične smrti.

'Nikad ne bi riskirala život naše kćeri'

Govoreći za talijanski medij La Repubblica, shrvani Sommacal rekao je: "Monica je obično nosila GoPro kada bi ronila. Ne znam je li je imala i tog dana. Ako je pronađu, možda ćemo iz nje moći razumjeti što se dogodilo." Za suprugu je rekao da je bila među najboljim roniocima na svijetu te rekao da nikada ne bi dovela bilo koga iz skupine u opasnost.

"Nikada ne bi riskirala život naše kćeri ili drugih... nešto se dolje moralo dogoditi", rekao je.

Nastavio je: "Možda je netko imao problema, možda s bocama kisika, nemam pojma."

Montefalcone je preživjela tsunami na Dan nakon Božića 2004. godine kada je pogodio Maldive.

Sommacal je dodao da je jedan od ronilaca u ekspediciji, Gianluca Benedetti, bio "iznimno pedantan".

'Benedetti nije budala'

"Provjeravao je sve: boce, vremenske uvjete. Nije bio budala", rekao je Sommacal i zaključio: "Mora da je bila sudbina; poduzeli su sve moguće mjere opreza."

Shrvani otac otkrio je da je njegova kći Giorgia sljedeći mjesec trebala diplomirati te da su on i supruga planirali proslavu za nju.

Preostale tri žrtve identificirane su kao Muriel Oddenino iz Torina, Gianluca Benedetti iz Padove i Federico Gualtieri iz Omegnje.

Oddenino, 31-godišnja morska biologinja i ekologinja, bila je kolegica Monice Montefalcone. Bila je iskusna roniteljica i autorica znanstvenih publikacija. Bliske osobe opisale su je kao „nježnu i osjetljivu”.

Benedetti (44) bio je operativni menadžer, instruktor ronjenja i kapetan broda. Nakon što je nekoliko godina radio u bankarstvu i financijama, svoju strast prema ronjenju pretvorio je u stalni posao te se 2017. preselio na Maldive.

Bio je operativni menadžer i skiper na luksuznoj jahti Duke of York, ronilačkom brodu koji je skupina koristila tijekom ekspedicije.

Tvrtka Albatros Top Boat, operater broda Duke of York, opisala ga je kao "energičnog, izrazito sportskog i zaljubljenika u knjige, klasični film i šah".

Gualtieri (31) bio je instruktor ronjenja i nedavno je diplomirao morsku biologiju i ekologiju na Sveučilištu u Genovi.

Ranije je hvalio svoju profesoricu Montefalcone govoreći: "Otkako sam je upoznao, uvijek mi je bila vodič, poticala me da slijedim svoje snove i strasti."

Ronjenje u špiljama izrazito je tehnička i opasna aktivnost koja zahtijeva specijaliziranu obuku, opremu i stroge sigurnosne protokole. Stručnjaci upozoravaju da je u špiljama lako izgubiti orijentaciju ili se izgubiti, osobito jer podignuti sediment može znatno smanjiti vidljivost.

Dubina od 50 metara premašuje preporučenu za rekreativce

Ronjenje na dubini od 50 metara također premašuje maksimalnu dubinu preporučenu za rekreativne ronioce prema većini velikih međunarodnih ronilačkih organizacija, pri čemu se zaroni dublji od 40 metara smatraju tehničkim ronjenjem i zahtijevaju posebnu obuku i opremu.

Shareef je rekao kako je špilja "toliko duboka da joj se čak ni ronioci s najboljom opremom ne pokušavaju približiti".

Vlasti nisu isključile nekoliko mogućih scenarija, a policija istražuje je li loše vrijeme moglo utjecati na vidljivost ronilaca.

Prema pisanju talijanskog medija La Repubblica, činjenica da nijedan od pet ronilaca nije uspio izroniti sugerira da se skupina možda izgubila unutar podvodne špilje.

Uz malo svjetla i slabu vidljivost zbog lošeg vremena, moguće je da su izgubili orijentaciju, uspaničarili se i možda ostali bez zraka pokušavajući pronaći izlaz.

Policija također ne isključuje mogućnost da je jedan od pet ronilaca zapeo, dok su ostali bez zraka ili paničarili pokušavajući osloboditi kolegu.

Ronilački stručnjaci također iznose različite hipoteze.

Prema lokalnim medijima, jedna od najprihvaćenijih teorija među obalnom stražom i stručnjacima jest toksičnost kisika.

Do tog fenomena dolazi ako je mješavina plinova u boci neodgovarajuća, zbog čega kisik na određenim dubinama postaje toksičan.

Alfonso Bolognini, predsjednik Talijanskog društva za podvodnu i hiperbaričnu medicinu rekao je da je nekoliko hipoteza oko tragedije: "Neodgovarajuća mješavina za disanje može izazvati hiperoksičnu krizu kada dođe do povećanja parcijalnog tlaka kisika u tkivima i krvnoj plazmi, što može uzrokovati neurološke probleme."

"Unutar špilje na dubini od 50 metara dovoljan je samo jedan problem kod ronioca ili napadaj panike", dodao je, ističući da "uznemirenost uzrokuje zamućenje vode i može smanjiti vidljivost. U takvim slučajevima panika može dovesti i do kobnih pogrešaka."

U međuvremenu je otkriveno i da skupinu u špilji nije pratio lokalni vodič, kako to zahtijeva maldivski zakon.

Istražitelji također pokušavaju utvrditi je li skupina koristila "Arijadninu nit" – uže koje ronioci koriste tijekom istraživanja špilja kako bi ostali povezani i lakše pronašli ulaz i izlaz iz podvodnih prostora. Korištenje takvog užeta u nekim je špiljama obavezno.