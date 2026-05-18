Smrt profesorice u turističkom raju: Ovo su njezine posljednje riječi prije zarona

Izvanredna profesorica ekologije na Sveučilištu u Genovi Monica Montefalcone jedna je od petero poginulih u ronilačkoj nesreći na Maldivima prošloga tjedna. Prema pisanju stranih medija, sada su otkrivene neke od njezinih posljednjih riječi koje je nekoliko sati prije smrti poslala kolegici u e-mailu.

U e-poruci poslanoj u srijedu navečer, Montefalcone je pozvala na daljnje proučavanje "podvodnog okoliša" koje smatra "fundamentalno bitnim", prenosi Mirror. Istaknula je kako je istraživanje važno, bilo da se ono odradi "vlastitim očima ili kroz objektiv robota".

Tijelo profesorice, njezine kćeri Giorgie Sommacal, morskog biologa Federica Gualtierija i istraživačice Muriel Oddenino još nisu pronađena, a pretpostavlja se da se nalaze duboko u podvodnoj špilji.

Koban zaron

Do sad je pronađeno tijelo instruktora ronjenja Gianluce Benedettija.

Montefalcone i Oddenino boravile su na Maldivima u sklopu službene znanstvene misije praćenja morskog okoliša i proučavanja učinaka klimatskih promjena na tropsku bioraznolikost, priopćilo je Sveučilište u Genovi. Međutim, smrtonosni zaron nije bio dio planiranog istraživanja i "organiziran je privatno".

Dvije žrtve Sommacal i Gualtieri nisu bili uključeni u znanstvenu misiju.

Vjeruje se da je grupa poginula kada su u četvrtak istraživali špilju na dubini od oko 50 metara u atolu Vaavu, objavilo je talijansko ministarstvo vanjskih poslova. Inače, ograničenje rekreativnog ronjenja na Maldivima je 30 metara.

Suprug poginule profesorice je ranije za talijansku La Republicu kazao da njegova supruga "nije nepromišljena". "Nikada ne bi ugrozila život naše kćeri ili bilo koga drugoga", dodao je.

Potraga za tijelima

Istražuje se točan uzrok smrti i što je sve pošlo po krivu kod kobnog zarona.

Vlasti na Maldivima su također objavila da je tijekom potrage za tijelima smrtno stradao vojni ronilac. Umro je u bolnici od podvodne dekompresijske bolnice.

Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani rekao je da će se učiniti sve što je moguće kako bi tijela žrtava vratili kući.

Najavljeno je da će se akciji spašavanja pridružiti dvojica Talijana - stručnjak za spašavanje na velikim dubinama i stručnjak za ronjenje u speleologiji.

Talijansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je špilja podijeljena u tri velike prostorije povezane uskim prolazima. Spasilački timovi istražili su dvije od tri prostorije u petak, ali je potraga bila ograničena zbog problema s kisikom i dekompresijom.