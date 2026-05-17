Hrvatski otok postao raj za nove obitelji! Ovdje je od 2000. četiri i pol puta više stanovnika

Od otoka napučenog vikendicama s kojeg je odlazilo domaće stanovništvo, do ugodnog mjesta za obiteljski život kojemu se broj stalnih stanovnika u posljednjih 25 godina povećao za četiri i pol puta. Vir ne štedi na potporama za djecu, poručuju s otoka, pa su na otok doselile i mnoge obitelji iz unutašnjosti. Donosimo priče triju virskih mama.

Morska klima bila je ljekovita za probleme s astmom Jasnina starijeg sina, pa je prije 21 godinu iz rodne Slatine doselila u obiteljsku vikendicu na Vir. Kći Katarina je od rođenja otočanka, pa je od otočne općine dobila i novčanu potporu za novorođenčad.

"Za Katarinu sam dobila preko 30 tisuća kuna. U to vrijeme je to bio jako veliki novac i stvarno mi je puno značilo. Tad sam kupila za te novce prvi kamion, eto da pokrenem neki privatni biznis kak se kaže", govori Jasna Riling i pojašnjava kako je rođenje djeteta "poguralo" njen poduzetnički plan: "Kupila sam jedan mali kamion za prijevoz vode s cisternom od pet kubika. To je bio prvi, poslije njega su došla još dva."

Nikolina: Puno je lakše odgajati djecu na Viru

Nikolina je doselila iz Zagreba. Ne nedostaju joj pretjerano gradski sadržaji jer je Zadar blizu, a sve nadoknadi bolja kvaliteta života.

"Razlika je velika jer je ipak Vir mala sredina i puno je lakše djecu odgajat ovdje. Puno je nekako bezbrižnije, lakše, sve je blizu, puno više vremena čovjek ima za sebe. Vrtić financira Općina i to je veliki plus jer je roditelj bezbrižan, radi, a oni imaju obroke, tete su super, to svaka čast", smatra Nikolina Šakota i dodaje kako Vir sada osjeća domom kao nekada Zagreb.

Ivana i suprug su doselili iz Siska nakon što je on radio sezonu na moru. Odlučili su vidjeti kako je živjeti na moru cijelu godinu i ostali

"Ljeti je malo bučnije i sve, ali je lijepo, tako da se i mi malo bavimo turizmom, suprug ima svoju firmu. Djeca imaju bolje mogućnosti, blizu nam je Zadar, djeca imaju prijevoz i sve, tako da puno nam je bolje i pristupačnije za neke stvari nego u unutrašnjosti gdje smo bili", kaže Ivana Baltić i dodaje da je zimi ipak ljepše kada nakon turista i vikendaša ostanu samo domaći, a i oni se sad već smatraju domaćima.

Zadovoljna su i njihova djeca.

"Poslije škole idem sa dedom na plažu, pa malo idem do bova se kupati. Imam puno prijatelja, a preko ljeta jako puno!", kaže 9-godišnja Katarina Riling, a 11-godišnja Nikolina Baltić odakle su sve njeni "ljetni" prijatelji: "Iz Zagreba, iz Siska, iz Njemačke, iz Austrije. Imam više prijatelja i ljepše mi je jer mogu se svaki dan ić kupat."

Rast populacije na Viru

2000. godine Vir je imao manje od 900 stanovnika, a sada je stalnih stanovnika na otoku više od 4 tisuće kaže načelnik Vira.

"Upravo mjere koje provodimo zadnjih 20 godina dale su ogromne rezultate. To je najbolje reći na primjeru. Naprimjer, moja generacija, kad smo išli u školu nas je bilo sedmero, a mi danas imamo otprilike 20 učenika po generaciji, čak neke generacije dođu i do 30 učenika", kaže načelnik Općine Vir Marino Radović (NEZ.).

Vrtić je besplatan za svu djecu, svako dijete dobiva 350 eura za nabavku radnih bilježnica, srednjoškolci sufinanciran prijevoz, studenti stipendije od 200 eura, a oni izvrsni 300. Općina im na kraju nudi i mogućnost stažiranja u nekoj od općinskih tvrtki. Najvažnija mjera ipak su potpore za novorođenčad.

Za prvo dijete 2 tisuće eura, za drugo 3500 eura, za treće dijete 6500 eura, za četvrto dijete 13 tisuća eura, a za peto i svako slijedeće 26 tisuća eura - nabraja načelnik i dodaje da na iduću sjednicu Općinskog vijeća izlazi s novim prijedlogom.

Obitelji s četvero ili petero djece ipak su rijetkost, pa Općina upravo priprema povećanje naknada - za svako novorođenče po 8 i po tisuća eura. Cilj im je, poručuje načelnik, imati najizdašnije demografske poticaje u cijeloj državi i nastaviti pozitivan trend.