Stanić otvoreno o Biliću, ali i o Modriću: 'Slavena jako dobro znam, a Luka je monstrum!'

Bivši hrvatski reprezentativac Mario Stanić u RTL Direktu komentirao je sporne sudačke odluke na Svjetskom prvenstvu, izbor Slavena Bilića za novog izbornika te budućnost Luke Modrića u reprezentaciji.

I tako je senzor osjetio Matanovića u kosu. Nije udarac u kabel od kamere. Što kažete na to?

Mislim da će ta tema sigurno još dugo biti glavna tema rasprava i da će se izvlačiti, ovisno o situacijama koje će se događati u nogometu. Ovo Svjetsko prvenstvo obilježilo je puno skandala. Jedan od najvećih zapravo je suspenzija i intervencija Trumpa prema Infantinu, gdje se dogodila privatizacija od strane Infantina i FIFA-e. Sve nakon toga je zapravo skandal u kojem će biti puno polemika.

Ovo što se tiče Matanovića, mislim da su ljudi jednostavno u potpunom kaosu i više nitko ne zna kome vjerovati. Našim zdravim očima ili senzorima koji se pale ovisno o trenutku, interpretaciji i jačini momčadi ili ekipe. Još nas čekaju polufinale i finale i mislim da će toga još biti.

Slaven Bilić danas kaže da je Hrvatska pokradena. Slažete li se s time zbog te odluke?

Možda je to presnažna riječ, ali definitivno je oštećena. Ne slažem se s idejama koje su uvijek prisutne u pričama o teorijama zavjere. Nogomet je jednostavno takav sport. U nekim trenucima suci vas oštete, a u nekima nagrade.

Bio sam akter događanja na Euru 1996., gdje smo bili oštećeni, i 1998., kada je igrač njemačke reprezentacije dobio crveni karton koji možda nije zaslužio. Nogomet, što bi rekao Biće Mladinić, ima dušu. Nekad vam nešto oduzme. U ovom trenutku smatram da je hrvatska reprezentacija definitivno oštećena. Čitanje senzora izazvalo je strašno puno polemika i bit će ih još više kako bude odmicalo Svjetsko prvenstvo.

Ono što me buni, VAR je trebao služiti kao pomoć sucima. Sada se čini kao da je sudac čip, odnosno senzor?

Ljudi su u kaosu. Više ne znaju ni koja su pravila ni kada VAR treba intervenirati, stalno se mijenjaju. Došlo je do nepovjerenja naroda prema instituciji FIFA-e, a samim time i prema VAR-u i njihovu djelovanju.

Cijela je ta priča došla s dobrim namjerama, ali prevelika prisutnost tehnologije u nogometu postala je sama sebi svrha.

Rekli ste da niste pobornik teorija zavjere. Što kažete na tvrdnje da suci pogoduju velikima, da je svima u interesu da Messi i Ronaldo idu dalje jer oni prodaju dresove?

Gledajte, oduvijek je tako bilo. Ako se vratimo u neke realistične cipele, shvatit ćemo da sudačke odluke čak i ne moraju biti namjerne.

Kada se žali manja reprezentacija ili manji klub, to vrlo brzo prođe. Kada se velika reprezentacija 'uzme na dril' i počnu se izvlačiti sve neugodne situacije, to svaka institucija izbjegava. Mislim da su sudačke odluke, u nekom nesvjesnom stanju, uvijek doprinosile tome da se pomogne većim reprezentacijama.

Vjerujete li da bi Norveška danas bila u polufinalu da nije bilo tog udarca?

Ne znam bi li bila u polufinalu, ali definitivno je zaslužila produžetke. Norveška je na Svjetskom prvenstvu reprezentacija za koju osobno nisam očekivao da će tako daleko doći i da će izbaciti Brazil.

Brazil je ispao, Njemačka je ispala. I dalje na Svjetskom prvenstvu ima iznenađenja. Skandala je uvijek bilo i bit će ih i u budućnosti jer su pritisci veliki. Ne mogu se svi nositi s tom količinom pritiska, a sucima je strašno teško suditi.

Danas imamo problem jer frustraciju koju publika doživljava nema kome izbaciti. Prije je to bio sudac i bilo ih je malo, troje ili maksimalno četvero. Danas imamo petnaest ljudi.

Ne možeš se ljutiti na čip, ne možeš se ljutiti na senzor, ne možeš se ljutiti ni na kabel jer ne znaš kolika mu je provodljivost ni od kojih je materijala. FIFA je ostala dužna po mnogim stvarima.

Okrenimo se budućnosti. Slaven Bilić novi je izbornik i dobro ga poznajete. Što kažete na njegov izbor za izbornika?

Prije svega, iskoristio bih priliku i zahvalio Daliću na svemu što je učinio i što nam je omogućio toliku količinu silnih emocija koje smo proživjeli u ovih devet prekrasnih godina. Definitivno je to kraj jedne ere.

Slavena Bilića jako dobro znam, prijatelji smo i puno smo toga prošli zajedno. O njemu mogu reći sve najbolje. Mislim da je odličan izbor.

Mislim da znam što je HNS, odnosno gospodin Kustić, želio dobiti kroz Slavena Bilića. Želio je da se nastavi kult reprezentacije, koji je po meni najvažniji u ovom trenutku.

Kada kažem kult reprezentacije, ne mislim isključivo na zajedništvo, ponos i čast. Prvenstveno mislim na individualizam, odnosno da svaki igrač ima sposobnost svoje individualne kvalitete podrediti grupi, reprezentaciji i uspjehu.

Mislim da je to ključ uspjeha naše reprezentacije. Imali smo to 1998., imamo to i danas i siguran sam da će Slaven nastaviti tim putem. On je izuzetno inteligentan, ima strašno velik prag tolerancije, ali ima i odlučnost.

Imao ju je i kao igrač. Kada vidi da se grupna dinamika remeti, znat će intervenirati i napraviti ono što je najbolje za momčad.

Bila je ona situacija kada se naljutio jer su Olić, Balaban i Srna bili u narodnjačkom klubu. Dakle, zna pokazati autoritet kada treba?

Apsolutno. Mislim da cijela njegova trenerska karijera, koja traje već 20 godina, to pokazuje. Svaki trener ima dobre, loše, manje uspješne i neuspješne faze.

Smatram da se razvijao tijekom svih tih 20 godina. I sam je danas izjavio da više nije isti trener ni isti čovjek kakav je bio prije 20 godina.

Svi se razvijamo i educiramo. Ne postoji nešto kao gotov igrač. Čuli ste tu frazu. Ne postoji gotov igrač, ali ne postoji ni gotov trener. Svi smo mi vječni studenti ove igre koja kontinuirano napreduje i razvija se. Učimo iz svake situacije, a naravno da ovisi o čovjeku i o tome koliko je netko spreman učiti.

Vidjela sam da ste jednom rekli da bi trebao dobiti titulu Sir Slaven Bilić. Mislite li tako i dalje?

Pričekajmo da vidimo kako će se ovaj ciklus nastaviti. Mislim da je jako teško. Naslijedio je veliku hipoteku strašno velikih i ogromnih rezultata postignutih u ovih devet godina.

Kada je Zlatko Dalić izabran prije devet godina, svi bismo skakali od sreće da nam je netko rekao da ćemo ostvariti ovakve rezultate.

Ako povučemo paralelu i realno pogledamo što se događa u svjetskom nogometu, ovo Svjetsko prvenstvo pokazalo je da je razlika između takozvanih velikih i malih reprezentacija sve manja i tanja.

Mislim da će doći vrijeme suše i kod nas. Ali ključno je da se ne izgubi kult reprezentacije. Prvenstveno smatram da je to pitanje ega, odnosno da se individualne kvalitete moraju podrediti grupi.

Spomenuli smo situaciju kada su igrači otišli u narodnjački klub. Je li u vašoj generaciji bilo takvog neposluha?

Imali smo sreću što u to vrijeme nije bilo toliko društvenih mreža i mobitela. Ali i to je nešto što je pratilo generaciju iz 1998., koju je bilo strašno teško voditi.

Maksimalno sam otvoren i iskren. Tu je generaciju bilo strašno teško voditi. Nismo bili kompatibilni u svim temama, ali kada bi došla utakmica i kada bi igrala reprezentacija, znali smo što nam je sveti cilj – pobijediti.

Jednostavno, imali smo odgovornost pronaći način na koji ćemo pobijediti. To je bila odgovornost nas igrača, zajedno sa stožerom i trenerom, i mislim da je to put kojim treba ići.

Vidjela sam da ste rekli da je Slaven Bilić kriv što ste se obojili u plavo za onu utakmicu. Zbog čega je Slaven Bilić bio kriv?

Zapravo smo se kladili. Rekao sam da ćemo ići na Engleze, a on da ćemo na Nijemce nakon Rumunja.

Budući da su Rumunji svi bili u žutom, rekao sam: "U redu, za kaznu ćeš se obojiti u plavo." Nije mi čak ni loše stajalo, barem tako kažu.

Znači, Bilić je bio kriv. Hoće li biti spreman? Spomenuli ste velike uspjehe Zlatka Dalića, koji u Hrvatskoj ima gotovo status sveca. Hoće li Biliću biti teško naslijediti ga? Već su počele kvalifikacije i svašta se komentira. Ima 'velike cipele' koje treba ispuniti?

S obzirom na hipoteku koja se vidi, da je došao i Guardiola, očekivanja bi bila ista. U ovih devet godina strašno smo podigli ljestvicu.

Bilo koji trener da je došao, čak i Guardiola, imao bi velika očekivanja. Bilo bi polemika zašto on, zašto nije netko drugi i zašto opet neki stranac.

Definitivno mu neće biti lako. To je izuzetno zahtjevna pozicija, ali duboko sam uvjeren da ima sve kvalitete i preduvjete da bude na pravom putu i vodi reprezentaciju prema novim uspjesima.

Sam je danas spomenuo da će prvo razgovarati s Lukom Modrićem. Što mislite o njemu? Je li mu vrijeme za mirovinu ili još nije?

Luka Modrić je monstrum. Luka Modrić je nešto posebno. Svake ga godine ljudi umirovljuju, a on pokazuje ono što sam maloprije spomenuo – da ne postoji nešto poput gotovog igrača.

On se stalno razvija, stalno napreduje, stalno igra i sve nas demantira. Osobno sam mislio, i pogriješio sam prije tri ili četiri godine, da je blizu kraja.

U nogometu, barem ja tako smatram, ne postoji dovoljno mlad ili dovoljno star. Postoji samo dovoljno kvalitetan i dovoljno dobar.

Redoslijed koji je Slaven najavio idealan je. Razgovarat će s Lukom, vidjeti u kakvom je stanju, što on misli i kakva su njegova razmišljanja, a na temelju toga donijeti odluku.

Uspjeh Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu izazvao je veliko oduševljenje. Rođeni ste u Sarajevu i igrali ste u Željezničaru. Sigurno ste pratili. Kako ste vi to doživjeli?

Bilo mi je drago. Bio sam toliko ponosan što su uspjeli ostvariti ovakav rezultat.

Iako je i ondje bilo jako loših i negativnih komentara, to je ovaj svijet u kojem živimo. Davno sam se naučio na takve stvari.

Definitivno mi je drago što su pod Sergejem Barbarezom pronašli jedini ispravan put, a to je zajedništvo. To je harmonija i sposobnost da se individualna kvaliteta podredi grupi.

To je jedini put, pogotovo u reprezentaciji. Reprezentacija je bitno drukčija od klubova. Imate jako malo vremena za igrače. Morate osvježiti neke igrače, ohrabriti one koji nisu standardni, a neki se vraćaju nakon ozljede.

Tu treba biti strašno oprezan. To je jako sklisko tlo na kojem se možete poskliznuti. Naravno da svi želimo gledati jako dobar i dominantan nogomet te pobjeđivati, ali stvarna slika na terenu nije baš takva.

Za kraj, imamo prilog o prehrani nogometaša. Čuli smo svašta, da Haaland jede kravlje srce i jetru prije utakmice, naši su jeli grah, a Maradona pizzu i meso. Kako je bilo u vaše doba? Je li se na to pazilo i koliku ulogu prehrana igra?

Kada je čovjek mlad, sve što pojede organizam ima sposobnost samljeti. Imaš sve preduvjete za dobar nastup.

Mislim da je to jako individualno. Dok sam bio igrač u Parmi, u Italiji se već tada, što je bila avangarda, strašno mnogo vodilo računa o prehrani. Mjerilo se sve, od proteina nadalje. Nije se smjelo slatko, nije se smjelo previše ugljikohidrata.

Došao sam zatim u Englesku i doživio šok kada sam vidio koliko engleski reprezentativci John Terry i Frank Lampard jedu i u kojim količinama, a to im nije smetalo da budu izuzetno dobri i energični na terenu.

Mislim da je to stvar mentalne pripreme. Postoje igrači kojima smeta sve i svašta, a postoje i oni koji određenim stvarima ne pridaju veliku važnost.

Znanost je duboko ušla u nogomet i dobro je da je tako. Ali na kraju, cijeđeni sok od naranče nekome može odgovarati, a meni stvara kiselinu. Zato je jako važno da igrači osvijeste vlastito tijelo i razumiju kakve im signale šalje.

Znači, kravlje srce nije za svakoga?

Definitivno nije. Haalandu očigledno odgovara. S obzirom na to kako izgleda, funkcionira, radi i zabija, na njegovu mjestu ne bih ništa mijenjao.

Imate li prognozu? Pred nama su još dva polufinala. Tko će igrati finale i tko će postati svjetski prvak?

Ne treba možda velika pamet da se zaključi da su Francuzi razina iznad. Mislim da je polufinale Francuske i Španjolske zapravo finale.

Prema onome što smo dosad vidjeli, Argentina i Engleska razinu su ispod. Francuska i Španjolska dvije su reprezentacije koje su pokazale najviše, iako bih blagu prednost dao Francuzima.