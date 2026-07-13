Bilić zbog oca nije igrao za mlade reprezentacije Jugoslavije: 'To me naučio'

Slaven Bilić po drugi put je preuzeo nogometnu reprezentaciju Hrvatske, a odmah na predstavljanju postavljeno mu je pitanje o internetskim i medijskim prozivkama da je "jugonostalgičar", na što je dao sljedeći odgovor:

"Imam već neke godine. Ne čitam stvari koje mi ne odgovaraju. Ako sam ja nedovoljno desno, onda stvar ne valja, onda je cijeli svijet u problemu velikom."

Bilić je, naime, politička uvjerenja preuzeo od oca Ivana koji je bio sveučilišni profesor i član Matice hrvatske koji je podržavao Hrvatsko proljeće i bio blizu odlaska u zatvor nakon što je gušeno Hrvatsko proljeće.

Zbog toga Bilića nikada nisu zvali u mladu reprezentaciju Jugoslavije, što je otvoreno priznao tadašnji izbornik Nedeljković.

"Htjeli smo te zvati, ali su mi rekli, pa neće valjda za jugoslavensku reprezentaciju igrati neki tamo sin ustaše!", prenio je Jutarnji, a Bilić je o tome 2008. godine rekao:

"Moj otac, naravno, nije bio ustaša. Kakva glupost! Bio je normalan, pošten Hrvat. Kod nas je, pogotovo u Splitu, vladalo neko 'pravilo' da ako si Hrvat, onda si 'ustaša' ili barem neki sumnjivi otpadnik. Moj otac je ustaše smatrao crnom stranom hrvatske povijesti. Ni partizani nisu “cvijeće”, ali stvari treba razlučiti. Biti pošten prema vlastitoj prošlosti i odgovoran prema budućnosti."

Dvije godine ranije, 2006., Bilić je nekoliko mjeseci prije nego što je postao prvi put izbornik Hrvatske u razgovoru za Nacional istaknuo da mu je otac politički uzor.

"Naučio me je jednoj naizgled za Hrvate nezamislivoj stvari. Da možeš biti Hrvat, a da pritom ne moraš biti ni protiv koga. Nikad ne prenaglašavaj vlastitu pripadnost, ali budi to što jesi. Mi smo malen narod, koji o sebi voli misliti da je velik i značajan. No, otac me stalno upozoravao da najprije treba pomesti ispred svojih vrata, a onda ako treba zagledavati u susjedovo dvorište", poručio je.