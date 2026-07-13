Slaven Bilić je novi izbornik Vatrenih! Evo u kojem smjeru ide reprezentacija Hrvatske

Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. To je sad službeno i amenovano od čelnih ljudi Hrvatskog nogometnog Saveza. Izvršni odbor HNS-a na sjednici u ponedjeljak imenovali su Slavena Bilića novim izbornikom A reprezentacije, nakon čega će on formirati svoj stožer. Prije Izvršnog odbora sastala se Stručna komisija HNS-a, pod predsjedanjem Božidara Šikića, koja je dala zeleno svjetlo za Bilića.

Bilić se tako vraća na mjesto na kojem je ostavio trag, predvodeći jednu od najtalentiranijih generacija hrvatskog nogometa i ostvarivši rezultate koje navijači i danas pamte. Upravo je Slaven Bilić Luku Modrića, Vedrana Ćorluku, Eduarda da Silvu, Ognjena Vukojevića, Danijela Pranjića i ostale prvotno vodio u U21 Hrvatskoj, a potom im dao šansu u A selekciji. Niki Kranjčaru je dao vodeću ulogu u veznom redu.

Oglasio se HNS

"Na prijedlog predsjednika Marijana Kustića, Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza jednoglasno je donio odluku o imenovanju Slavena Bilića izbornikom hrvatske A reprezentacije, uz punu podršku Stručne komisije HNS-a!

Izborniku želimo puno sreće i uspjeha u radu!", stoji u objavi Hrvatskog nogometnog saveza.

U kojem smjeru ide reprezentacija pod Bilićevim vodstvom?

Bilić ponovno preuzima reprezentaciju u trenutku kada je nužno uvesti svježu krv. Kostur momčadi, pogotovo u obrambenom redu, ostaje stabilan i posjeduje golemo iskustvo, no očekuju se promjene u ostalim linijama, a očekuje se kako će Slaven Bilić, kao što je to napravio i u svom prvom izborničkom mandatu od 2006. do 2012. godine, više pozornosti posvetiti igračima iz domaćeg SHNL-a, te mladim nadama iz U-21 vrste Ivice Olića .

. Također, očekuje se približavanje dinamovaca reprezentaciji posebno Luke Stojkovića, Diona Drene Belje, a možda šansu da i Josipu Mišiću, igraču kojeg je Zlatko Dalić prekrižio za reprezentaciju. Podsjetit ćemo, kad je Bilić prvi put postao izbornik, vratio je u reprezentaciju Milana Rapaića koji je ujesen 2006. godine odigrao bitnu ulogu, no Miki je već 2007. prestao igrati za Standard iz Liegea, pa tako i za Hrvatsku. Slaven Bilić je u svom prvom mandatu priliku dao Ivanu Juriću u hrvatskoj reprezentaciji, kada je Jurić bio u poodmaklim igračkim godinama.

Jurić je za reprezentaciju debitirao u veljači 2009. godine u prijateljskoj utakmici protiv Rumunjske. Tada je imao 33 godine i 5 mjeseci, čime je postao jedan od najstarijih debitanata u povijesti nacionalne vrste. Stoga, tko zna, možda i Josip Mišić osvane u dresu Vatrenih. Sigurno da je to i zaslužio...

Također, Bilićevim povratkom najviše će profitirati Luka Vušković, kojem će bilić dati ozbiljniju ulogu u reprezentaciji.

Slaven Bilić jedno je od najpoznatijih imena hrvatskog nogometa. Kao igrač bio je standardni reprezentativac Hrvatske tijekom 90-ih godina te je sudjelovao u osvajanju povijesne brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine. Nastupao je za Hajduk, njemački Karlsruhe i engleske klubove West Ham United i Everton, a nakon završetka igračke karijere vrlo se brzo posvetio trenerskom poslu.

Na klupu hrvatske reprezentacije prvi je put sjeo 2006. godine, naslijedivši Zlatka Kranjčara. U četiri godine mandata vodio je Hrvatsku kroz kvalifikacije i dva velika natjecanja, ostavivši posebno snažan dojam tijekom kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2008.

Pod njegovim vodstvom Hrvatska je osvojila prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini ispred moćne Engleske. Posebno se pamte dvije pobjede protiv Engleza, uključujući slavnih 3:2 na Wembleyju u studenome 2007. godine, rezultat kojim je Hrvatska izbacila Englesku s Europskog prvenstva i ispisala jednu od najvećih pobjeda u svojoj povijesti.

Na Euru 2008. Hrvatska je briljirala u skupini, pobijedivši Austriju, Njemačku i Poljsku te kao jedina reprezentacija završila prvi krug s maksimalnim učinkom. Put prema polufinalu zaustavljen je tek nakon dramatičnog četvrtfinala protiv Turske, kada su Vatreni ispali nakon izvođenja jedanaesteraca, unatoč vodstvu u samoj završnici produžetaka.

Bilić je reprezentaciju vodio i na Europskom prvenstvu 2012. godine. Hrvatska je tada nastup završila u skupini u konkurenciji Španjolske, Italije i Republike Irske, ostavivši dobar dojam, ali bez plasmana u nokaut fazu. Nakon tog turnira zaključio je svoj prvi mandat na klupi reprezentacije.

Poslije odlaska iz Hrvatske gradio je bogatu međunarodnu trenersku karijeru. Vodio je moskovski Lokomotiv, Beşiktaş, West Ham United, Al-Ittihad, West Bromwich Albion, Beijing Guoan, Watford i nekoliko klubova na Bliskom istoku, stekavši veliko iskustvo u različitim nogometnim sredinama.

Bilića će dočekati sad čeka veliki izazov. Pokušati nastaviti kontinuitet uspjeha koji su Vatreni ostvarili posljednjih godina pod vodstvom Zlatka Dalića. Istodobno, navijači će se prisjetiti razdoblja u kojem je Hrvatska igrala atraktivan, napadački nogomet te ostvarila neke od svojih najupečatljivijih pobjeda na međunarodnoj sceni.