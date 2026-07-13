Hoće li Bilić nagovoriti Luku da ostane u reprezentaciji? 'Modrić je nepoderiv, međutim...'

Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. To je sad službeno i amenovano od čelnih ljudi Hrvatskog nogometnog saveza. Izvršni odbor HNS-a na sjednici u ponedjeljak imenovali su Slavena Bilića novim izbornikom A reprezentacije, nakon čega će on formirati svoj stožer. Prije Izvršnog odbora sastala se Stručna komisija HNS-a, pod predsjedanjem Božidara Šikića, koja je dala zeleno svjetlo za Bilića.

Bilić se tako vratio na mjesto na kojem je ostavio trag, predvodeći jednu od najtalentiranijih generacija hrvatskog nogometa i ostvarivši rezultate koje navijači i danas pamte. Upravo je Slaven Bilić Luku Modrića, Vedrana Ćorluku, Eduarda da Silvu, Ognjena Vukojevića i ostale prvotno vodio u U21 Hrvatskoj, a potom im dao šansu u A selekciji. Niki Kranjčaru je dao vodeću ulogu u veznom redu, a šansu je dao i Danijelu Pranjiću...

Marijo Tot za portal Net.hr daje stručni komentar povratka Slavena Bilića na izborničku poziciju:

"To je logičan izbor nakon odlaska najtrofejnijeg trenera u povijesti Hrvatske. Slaven Bilić je čovjek koji je cijelo vrijeme bio tu. On je, usudio bih se reći, tvorac skupine reprezentativaca koji su vedrili i oblačili svjetskom scenom u godinama koje su iza nas. Sad ima novi izazov. Pun je iskustva, u najboljim je trenerskim godinama i očekujem od njega velike rezultate".

Marijo Tot surađivao je blisko s Bilićem u saudijskom nogometnom velikanu Al-Ittihadu iz Jeddaha. Tot je bio Slavenov pomoćnik...

"Skupa smo Slaven i ja radili u Saudijskoj Arabiji i iz prve ruke mogu reći da je Slaven Bilić sjajan izbor za ono što nas očekuje u idućem periodu".

Foto: Privatna arhiva

U kojem smjeru će reprezentacija, po vama, ići sad pod vodstvom Slavena Bilića i njegovih ljudi?

"Hrvatska definitivno već ima konture nove reprezentacije s novim mladim igračima koji će biti stožerni igrači reprezentacije. Očekuje se naravno odlazak dva do tri velikana vrlo brzo. To je realno da se dogodi u narednom periodu. Perišić i Modrić su pri kraju karijera u reprezentaciji. Sjajno su odradili sve ono što je bilo ispred njih i hvala im na tome. Ako nastave dalje, mislim da će se to raditi u hodu, ali da će se raditi na pomlađivanju reprezentacije i dolasku novih lica."

Hoće li Slaven Bilić nagovoriti Luku da ostane još u reprezentaciji?

"Luka će sam znati kad je vrijeme za odlazak. I ovo prvenstvo je bio poprilično dobar. Dakle, on je očito nepoderiv materijal, međutim ipak mislim da će u jednom doglednom vremenu doći do njegovog odlaska iz reprezentacije i treba mu napraviti velebni oproštaj".