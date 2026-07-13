Navijači se podijelili nakon povratka Bilića: Evo što pišu po društvenim mrežama

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza u ponedjeljak je službeno potvrdio i obznanio ono što se od ranije najavljivalo, na izborničku poziciju reprezentacije Hrvatske vraća se 57-godišnji Slaven Bilić.

Na toj poziciji Bilić će naslijediti dvije godine starijeg Zlatka Dalića koji je mjesto izbornika napustio nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva. Nakon prolaska skupine na prvenstvu je Hrvatska poražena u šesnaestini finala od Portugala s 1-2.

Dalić je izbornik bio od listopada 2017. godine do ovog srpnja, a u tom je periodu s Hrvatskom osvojio svjetsko srebro 2018., svjetsku broncu 2022. godine te drugo mjesto u Ligi nacija 2023. godine.

Izbornik Hrvatske Bilić je bio od 2006. do 2012. te je vodio reprezentaciju na dva velika natjecanja. Na Europskom prvenstvu 2008. Hrvatska je igrala u četvrtfinalu gdje je nesretno poražena od Turske.

Ovo su neki od kometara na društvenim mrežama HNS nakon imenovanje Slavena Bilića:

"Ono što Bilić zna o nogometu i igri vi nećete da živite 100 života. Hrvatska nikad nije igrala ljepši nogomet nego u njegovoj eri."

"Imamo igrača kapitalaca na svim pozicijama, samo da ih Slaven dobro posloži."

"Što nije nitko bolji mogao doći? Gdje su rezultati iza novoizabranog? Razočaranje u svakom smislu."

"Po meni loš izbor, ima boljih imena. Koliko mene sjećanje služi Hrvatska nije igrala neki dobar nogomet pod njegovom palicom."

"Hvala Daliću na svemu, pružio nam je stvarno puno lijepih trenutaka, a Biliću sve naj pa upola ako uspije bit će dobro."

"Sretno izborniku, idemo napraviti iskorak na Euru, polufinale najmanje!"

Kao igrač Bilić je bio standardni član udarne momčadi Hrvatske te je s reprezentacijom osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj. Trenersku karijeru je počeo u Hajduku, gdje je završio igračku karijeru, a nakon što je vodio Hrvatsku U21 preselio se na izborničku poziciju seniorske momčadi.

Potom je trenirao moskovski Lokomotiv, Besiktas, West Ham, Al Ittihad iz Saudijske Arabije, West Bromwich, Beijing Guoan, Watford te kao posljednji posao, tijekom 2023. i 2024., Al Fateh, klub iz Saudijske Arabije.