Pletikosa otkrio u čemu se Bilić promijenio i zašto je na njega pao izbor: 'Ovo je nama neophodno'

Stipe Pletikosa, tehnički direktor hrvatske A i U21 reprezentacije, nakon imenovanja Slavena Bilića na poziciju izbornika seniorske nacionalne vrste progovorio je za RTL Danas.

Biliću je ovo drugi mandat na klupi hrvatske reprezentacije. Novi stari izbornik potpisao je dvogodišnji ugovor, a prvu akciju imat će 26. rujna kada Hrvatska otvara novo izdanje Lige Nacija gostovanjem kod Češke.

U čemu se Bilić promijenio?

Pletikosa je u RTL-ovom studiju prvo odgovorio na pitanje reportera RTL Danas Borisa Jovičića u čemu se Bilić promijenio sada u odnosu na prvi mandat.

"Osim u izgledu, mislim da je postao bolji trener. Ono što je nama neophodno je da imamo jednu osobu koja je ostavila velik trag kao igrač i kao izbornik. I da ne poznaje, što je bitno, ne ono samo nogometno, nego pitanje menadžeriranja. Ne samo momčadi, nego i cijele nacije, kako to uloga izbornika i zahtjeva."

Pletikosa je u igračkim danima bio dio Bilićeve reprezentacije. Odgovorio je na pitanje kakav je Bilić bio kao izbornik:

"Sjajan, za mene najbolji trener koji me trenirao u karijeri. Jako pristupačan, direktan oštar u komunikaciji. Živi nogomet, kao što smo mogli vidjeti na njegovoj prvoj konferenciji, tu kulturu zajedništva koja je neophodna. Nadam se i vjerujem da će hrvatska našim navijačima zadržati kontinuitet i nasljeđe Zlatka Dalića koje, složit ćemo se svi, nije premaleno."

Zašto je pao izbor na Bilića?

Potom je Pletikosi postavljeno pitanje o Daliću, koliko je bio blizu produljenja ugovora s HNS-om i zašto je izbor pao na Bilića.

"HNS je Daliću odmah nakon kraja kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, utakmice protiv Crne Gore, odmah Daliću ponudio produljenje suradnje. Kad smo vidjeli da si je izbornik uzeo određeni \'time-out\' da razmotri našu ponudu, bilo je ozbiljno s naše strane da razmišljamo o svim mogućim scenarijima, ali u smislu što ako i kada Zlatko donese odluku o nenastavljanju karijere u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji", rekao je pa odgovorio na pitanje je li bilo još kandidata osim Bilića:

"U prvim neformalnim susretima predsjednika s bivšim reprezentativcima, kad smo razgovarali, tražili smo osobu koja poznaje materiju, okruženje i koja je spremna uhvatiti se u koštac s nadolazećim utakmicama Lige nacija koje nisu lagane. Zato mi je drago što je Bilić danas odisao, stekao sam takav dojam, hrabrošću i spremnošću da preuzme reprezentaciju i da, kažem opet, nastavi jedne sjajne rezultate i na taj redizajn hrvatske reprezentacije koju je započeo Zlatko Dalić sa svojim stožerom".

Odgovrio je zarim Pletikosa na pitanje jeu li pregovori bili jednostavni ili komplicirani:

"Jako jednostavni, jako jednostavni. Gotovo da nisu nikakvi uvjeti postavljani sa Slavenove sa strane i to je dokaz koliko mu je u biti bilo stalo da preuzme klupu hrvatske reprezentacije."

Koji su ciljevi?

Odjeknula je njegova izjava kako želi napraviti veliki rezultat na Europskom prvenstvu 2028. Je li to njegov cilj ili je to bilo nešto što je Savez postavio?

"Mislim da su to uvijek naši zajednički ciljevi, da mi svi koji radimo u Hrvatskom nogometnom savezu i pogotovo kroz, kao što se vidi, ovaj rad u mlađim selekcijama, doživljavamo rezultat kao nešto što je postalo, hvala Bogu, normalno s obzirom na te sve rezultate. Postali smo kompetitivni, odbacili smo taj osjećaj neke manje vrijednosti kad ulazimo u borbu s velikim reprezentacijama. Slaven to jako dobro poznaje i mi vjerujemo da će nastaviti taj put."

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