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Bilić: 'Želim napraviti veliki rezultat na Euru, a Dalić je pokazao da se san može ostvariti'

'Želim napraviti veliki rezultat na Euru, a Dalić je pokazao da se san može ostvariti' - tim je riječima Slaven Bilić najavio svoj drugi mandat na klupi hrvatske reprezentacije. Novi stari izbornik potpisao je dvogodišnji ugovor, a prvu akciju imat će 26. rujna kada Hrvatska otvara novo izdanje Lige Nacija gostovanjem kod Češke. U polusatnom razgovoru s novinarima Bilić je odgovorio na sve aktualne teme - od statusa Luke Modrića, vizije reprezentacije pa i do toga čime će se voditi pri objavi prvog popisa.Više u prilogu RTL Danas.

 

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13.7.2026.
20:46
RTL Danas
Slaven BilićHrvatska Nogometna Reprezentacija
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