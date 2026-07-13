Što sve skriva jedan od najpoznatijih hrvatskih bisera na Jadranu? 'Prvi puta me bilo strah'

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Od skrivenih uvala i kristalno čistog mora do biciklističkih staza i skokova sa stijena... .Rt Kamenjak i ovog ljeta privlači brojne domaće i strane goste, a kakva je sezona na najjužnijoj točki Istre? Što posjetitelje najviše privlači, provjerila je Stefani Veljak.

Ljetni dan na Kamenjaku počinje već od ranih jutarnjih sati. Na više od 400 hektara zaštićene prirode brojni posjetitelji istražuju staze, uvale i vidikovce. Među njima je i Daniele iz Italije.

"Odlučili smo istražiti Kamenjak biciklom jer je pješke malo predugo. Na auto ne bih ni pomislio. Iznajmili smo bicikl na jedan dan i tako na miru uživamo u ovom krajoliku. Kamenjak to zaslužuje", navodi Daniele.

Ove godine broj vozila manji nego lani

Turistička sezona na Kamenjaku službeno počinje početkom svibnja kada se počinje naplaćivati ulaz za automobile, dok je za pješake ulaz i dalje besplatan. No ove godine broj vozila manji je nego lani.

U Javnoj ustanovi Kamenjak to ne smatraju lošom viješću. Kao upravitelji zaštićenog područja, cilj im je smanjiti pritisak vozila na prirodu i očuvati prostor po kojem je Kamenjak poznat.

"Jedina stvar koja se traži više jesu E- supovi koje smo lani uzeli probno. Sada se pokazuju da su ljudi zainteresirani valjda su to vidjeli po sajmovima. Tako da to je jedino što ide više nego lanjske godine", navodi Lovro Barbalić, koncesionar na rtu Kamenjak.

Među najatraktivnijim lokacijama su visoke stijene s kojih brojni posjetitelji svakodnevno skaču u more. Više pogledajte u prilogu.