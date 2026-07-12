Ivo otkrio detalje paklene noći u kojoj je vatra prijetila kućama: 'Suze krenu'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'ŽALOSNO' /

Nakon više od 24 sata borbe s vatrenom stihijom, požar na Korčuli stavljen je pod kontrolu. Vatrena fronta, duga gotovo četiri kilometra, gutala je sve pred sobom, a tijekom noći prijetila je kućama i nepristupačnom terenu između Blata i Smokvice.

U gašenju su sudjelovali vatrogasci s Korčule, iz Dubrovačko-neretvanske županije te pojačanja iz ostatka Hrvatske, uz pomoć kanadera i Air Tractora. Veliku pomoć donijela je i kiša koja je tijekom noći usporila širenje požara, a pred jutro omogućila vatrogascima da ga stave pod kontrolu.

Zapovjednik Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik Nikša Miletić rekao je da su vatrogasci uspjeli zaštititi najugroženije dijelove požarišta. 'Pokrili smo sve rubne dijelove, sada smo pokrili ono što je najkritičnije. Pomalo ga zbijamo, a kuće nisu ugrožene', rekao je.

Izgorjelo stotine hektara trave, raslinja i borove šume

Prema prvim procjenama, između Blata i Smokvice izgorjelo je oko 550 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Vatra je zahvatila i dio poljoprivrednih površina, uključujući vinograde, maslinike i druge usjeve.

Mještani koji su promatrali vatru iz neposredne blizine ne skrivaju koliko ih je požar potresao.

'Neugodno je bilo, žalosno. Suza vam je krenula. Bilo je jako blizu kuća. Stradali su vinogradi i maslinici', ispričao je Ivo Žaklić iz Korčule.

Mještanin Ivan Čare Ivan zahvalio se vatrogascima koji su gasili požar. 'Skidam kapu ovima koji gase s kanaderima, neka izdrže, ali i ovima na kopnu', rekao je.

Više pogledajte u prilogu