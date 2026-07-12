Korčula i dalje gori! Na terenu 220 gasitelja, stiže treći kanader, dvoje vatrogasaca ozlijeđeno

Veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli još je aktivan te ga gasi 220 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera, dok se očekuje dolazak trećeg, izjavio je u nedjelju županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Simović je potvrdio Hini da su na požarištu raspoređene svježe snage koje su pristigle iz kontinentalne Hrvatske.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

„Požar se gasi i saniraju se rubovi. Izgleda bolje, ali oprezni smo jer je riječ o velikom području. Rade i dva kanadera, a stiže i treći, koji će ovdje ostati do noći. Dežurat će iz dubrovačke zračne luke, ako što izmakne. Imamo i dva lakše ozlijeđena vatrogasca“, rekao je Simović.

Državna cesta Vela Luka - Korčula otvorena je za promet, ali zbog aktivnog požara HAK preporučuje vozačima da ne voze tom prometnicom.

Požar između Blata i Smokvice na Korčuli planuo je u subotu poslijepodne, a tijekom noći gasiteljima je djelomično pomogla i kiša.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) izvijestila je u nedjelju ujutro da je u proteklom danu i noći zabilježeno 145 vatrogasnih intervencija na kojima je sudjelovalo 247 vatrogasnih organizacija s 1024 vatrogasca i 353 vatrogasna vozila..

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na području Zadarske županije ugašen je u subotu oko 13 sati požar na području mjesta Sali na Dugom otoku, za koji je dojava zaprimljena u petak nakon ponoći.

Lokaliziran je i požar koji je istoga dana predvečer izbio na području Parka prirode Telašćica i koji je zahvatio pola hektara borove šume.

Na šibensko-kninskom području jučer popodne izbila su dva požara.

Oko 19 sati ugašen je požar kod Vodica, za koji je dojava zaprimljena oko 17 sati, a zahvatio je 900 četvornih metara trave i niskog raslinja.

Na intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila, kao i jedan kanader. Jedan vatrogasac zadobio je lakše ozljede te ga je zbrinula hitna medicinska služba.

Jutros oko pet sati lokaliziran je požar kod Grebaštice, za koji je dojava zaprimljena u oko 14,20 sati, a opožareno je oko 100 hektara trave, niskog raslinja i makije. Gasio ga je 71 vatrogasac s 26 vatrogasnih vozila uz pomoć dva kanadera i pet Air Tractora.

Vatrogasci su posla imali i na splitsko-dalmatinskom području, gdje je jučer oko 11 sati na području uvale Lovrečina na otoku Braču požar zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu. U gašenju je sudjelovalo pet vatrogasaca s dva vatrogasna vozila dok je jedan kanader bio u izviđanju.