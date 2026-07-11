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SVI VATROGASCI SU NA TERENU /

Korčula u plamenu i dimu! Pogledajte zastrašujuće snimke požara

Dva velika požara buknula su između Blata i Smokvice na Korčuli, a vatra je zahvatila veliku površinu.

"Situacija nije dobra. Požar je zahvatio veliku površinu. Za sad požar ne prijeti kućama, ali pošto je velika površina u pitanju moramo biti oprezni", rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Na terenu su vatrogasci s Korčule, Pelješca, iz Dubrovnika, Slanog i Metkovića te pripadnici Interventne postrojbe, dok požarište iz zraka gase kanaderi. Kako izgleda stanje na terenu, pogledajte u videu.

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11.7.2026.
17:47
Jaga Komazec
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