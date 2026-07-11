Izdano upozorenje za gotovo cijelu Hrvatsku: Stižu pljuskovi, tuča i jak vjetar

Mirno vrijeme neće dugo potrajati. Tijekom dana nad Hrvatsku stiže vlažniji i nestabilniji zrak koji će u gotovo svim krajevima donijeti pljuskove i grmljavinu, a lokalno su mogući i snažan vjetar te tuča.

DHMZ je za subotu izdao žuto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku, Kninsku, Riječku i Splitsku regiju. Bez upozorenja je jedino Dubrovačka regija. Žuto upozorenje znači da je vrijeme potencijalno opasno te da su mogući prekidi aktivnosti na otvorenom.

Najveća vjerojatnost grmljavine, viša od 70 posto, prognozirana j e za Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju. Na zagrebačkom i karlovačkom području lokalno je moguća i tuča, osobito kasno poslijepodne i navečer. Za ostale regije vjerojatnost grmljavine veća je od 50 posto.

Foto: DHMZ

Pljuskovi najprije na Jadranu i u gorju

Prve jače nestabilnosti očekuju se prijepodne na sjevernom i srednjem Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje može biti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom i jakim vjetrom, dok će u ostatku zemlje u početku još prevladavati sunčanije vrijeme.

Poslijepodne će se nestabilnosti proširiti na središnju i sjeverozapadnu Hrvatsku. Uz jači razvoj oblaka mogući su kiša i grmljavinski pljuskovi, a najizraženiji se očekuju prema večeri.

Na istoku zemlje pljuskovi će biti izgledniji navečer i u noći na nedjelju, dok će u Dalmaciji nestabilnije biti ponajprije na sjeveru i u unutrašnjosti. Krajnji jug trebao bi ostati uglavnom suh i sunčan.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj oblaka će biti više tijekom cijelog dana, a u noći na nedjelju neverini s otvorenog mora mogu zahvatiti Istru i udaljenije otoke.

Dnevna temperatura kretat će se uglavnom između 28 i 32 stupnja, a na Jadranu oko 30 stupnjeva.

Smirivanje od nedjelje

U noći na nedjelju i tijekom nedjeljnog jutra u unutrašnjosti je još moguć pokoji pljusak s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Nakon toga slijedi postupno smirivanje, više sunca i novi porast temperature.

Na Jadranu će u nedjelju još biti moguć poneki kraći pljusak, dok se od ponedjeljka očekuje sunčanije i toplije vrijeme.