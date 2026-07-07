Bujice nose sve pred sobom, najavili i tornada: Osmero ljudi poginulo u olujama

Najmanje osam osoba poginulo je nakon što su grmljavinske oluje pogodile kinesku pokrajinu Hubei u središnjem dijelu zemlje, izvijestili su u utorak državni mediji, dok meteorolozi upozoravaju na nove obilne kiše u dijelovima zemlje u kojima živi oko 200 milijuna ljudi.

Tijekom četiri sata u ponedjeljak navečer, vjetrovi brzine do 149 km/h pogodili su gradove Huangshi, Huanggang, Ezhou i Xianning, izvijestila je agencija Xinhua pozivajući se na službu za upravljanje izvanrednim situacijama pokrajine Hubei. Nacionalni meteorološki centar objavio je da se jugoistočna regija Guangxi te istočne pokrajine Jiangsu i Shandong trebaju pripremiti za iznimno obilne kiše s količinom oborina do 260 mm u sljedeća 24 sata, što može izazvati klizišta, dok se u drugim područjima na sjeveroistoku i jugu Kine očekuju tornada.

Armageddon in China

Over 300,000 People Affected, Tens of Thousands Missing

On the morning of July 6, 2026, a sudden catastrophe struck Hengzhou City, Nanning, Guangxi. A severe breach appeared in the dam of the Liulan Reservoir, carrying massive amounts of mud, broken trees,… pic.twitter.com/sYSw10dqeU — ChinaVideos (@ChinaVideos1) July 6, 2026

Hubei i Shandong među ključnim su kineskim poljoprivrednim pokrajinama, a obilne kiše izazivaju zabrinutost zbog štete na usjevima kukuruza, kikirikija i povrća, koji se beru kasnije u sezoni od pšenice.

Sve češći vremenski ekstremi uzrokovani klimatskim promjenama prijete Kini godišnjim gospodarskim gubicima vrijednim desetke milijardi dolara, pri čemu su nedavne poplave potopile gradove, poremetile industriju i oštetile usjeve. Meteorolozi te teške vremenske uvjete pripisuju klimatskim promjenama.

NOW: A devastating situation is unfolding as Liulan Reservoir collapses following heavy rainfall from Typhoon Maysak in Hengzhou, Nanning, Guangxi, China. pic.twitter.com/vyuQn5nuyl — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 6, 2026

Kina je također u stanju pripravnosti zbog supertajfuna Bavi, koji se kreće preko Tihog oceana prema Tajvanu. Američka Nacionalna meteorološka služba izvijestila je da je tajfun donio vjetrove brzine do 290 km/h (180 milja na sat) dok je u ponedjeljak prolazio preko otoka Guam, Tinian, Saipan i Rota.