Meterologinja najavila pljuskove s grmljavinom: Nema dobre vijesti ni za vikend

I dalje smo pod utjecajem anticiklone. Uz nešto manje vlage po visini, danas će biti i manje oblaka, a time i više sunca nego jučer. Tako će i temperatura biti koji stupanj viša, pogotovo u unutrašnjosti.

UTORAK

Prijepodne pretežno sunčano. Vjetar slab, na istoku slab do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu slaba do umjerena bura. Najniža temperatura od 13 do 17 stupnjeva na kopnu, a na moru toplo, između 21 i 24.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj poslijepodne i dalje pretežno sunčano, a prema večeri slijedi postupno naoblačenje sa zapada. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, a temperatura 3, 4 stupnja viša od današnje, uglavnom između 29 i 32 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, a navečer nešto više oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura većinom od 29 do 31.

U Dalmaciji najviše sunca. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, na krajnjem jugu i zapadni. Temperatura slična današnjoj, između 31 i 33, a more je većinom na ugodnih 24.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, uz povremeno umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura uz obalu i na otocima oko 31, 32, a u Gorskoj Hrvatskoj od 27 do 29.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U srijedu prolazno oblačnije pa su u unutrašnjosti mjestimice mogući pljuskovi s grmljavinom, posebice u gorju. Vjerojatnost za pljuskove ponovno raste za vikend, osobito u subotu. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutra ostaju svježa, a dnevna temperatura će se blago povećavati prema vikendu.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu sunčanije, a umjerene naoblake bit će uglavnom u srijedu na sjevernom dijelu, tada će krajem dana okrenuti na buru koja u četvrtak ponegdje opet može biti i jaka. U petak će zapuhati jugo, a za vikend su i ovdje mogući kiša i pljuskovi. Temperatura se neće znatno mijenjati, noću ostaje toplo, a danju vruće.