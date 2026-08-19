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PRVI PUT POVEZANI /

Uvodi se prva redovna zračna linija iz Zagreba za Peking, evo i kada

Uvodi se prva redovna zračna linija iz Zagreba za Peking, evo i kada
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Foto: AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija

'Nova linija predstavlja važan iskorak u povezivanju Hrvatske i Kine te će pridonijeti daljnjem jačanju turističke razmjene, gospodarske suradnje i trgovinskih odnosa'

19.8.2026.
14:30
Hina
AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija
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Kineska aviokompanija Air China od 4. rujna uvodi liniju Peking-Bukurešt-Zagreb te će Hrvatska i Kina prvi put biti povezane redovitom zračnom linijom, priopćilo je hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova u srijedu.

"Nova linija predstavlja važan iskorak u povezivanju Hrvatske i Kine te će pridonijeti daljnjem jačanju turističke razmjene, gospodarske suradnje i trgovinskih odnosa, kao i izravnijem povezivanju građana dviju zemalja", ističe se u priopćenju ministarstva.

Zrakoplovi će između gradova letjeti tri puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom i petkom, dodao je MVEP.

Prema ministarstvu, hrvatski veleposlanik u Kini Dario Mihelin je na prigodnom prijemu rekao da je riječ o "važnom trenutku za Hrvatsku" te izrazio uvjerenje da će nova povezanost dodatno povećati interes kineskih turista za Hrvatsku i otvoriti nove mogućnosti za hrvatsko gospodarstvo.

MVEP je na društvenoj mreži Facebook objavio da je Hrvatsku 2025. posjetilo preko 330.000 kineskih turista.

"Nova linija važna je i za hrvatske gospodarstvenike jer otvara dodatni prostor za plasman hrvatskih proizvoda na kinesko tržište, od sira i tune do maslinova ulja i vina", napisali su iz ministarstva na Facebooku.

Nova linija će također olakšati putovanja prema drugim zemljama jugoistočne Europe, dodali su.

KinaZagrebPekingLetovi
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