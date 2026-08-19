Woody Harrelson s Višnjićem, Lokasom i Navojcem zapjevao pjesmu Miše Kovača

Snimka ugodnog druženja iz sarajevskog restorana, koju je objavio bosanskohercegovački frizer Senad Čavdar, postala je pravi hit na mrežama. Na njoj holivudski glumac Woody Harrelson (65) s Goranom Višnjićem (53), Goranom Navojcem (55) i Joškom Lokasem (54) pjeva u glas pjesmu Miše Kovača (85) "Malo mi je jedan život s tobom". Veselo društvo svoju je sarajevsku večer nastavilo u još jednom lokalnom restoranu.

Počasno Srce Sarajeva

Poznati holivudski glumac boravi u Sarajevu povodom tamošnjeg filmskog festivala, na kojem mu je uručeno Počasno Srce Sarajeva. Prilikom preuzimanja priznanja, Harrelson je emotivno poručio kako mu ova nagrada znači više od ičega. Prisjetio se kako je u gradu prvi put boravio prije tri desetljeća, istaknuvši da je vrijeme proletjelo. Publiku je nasmijao spominjanjem svog dugogodišnjeg prijatelja Gorana Višnjića s kojim se upoznao upravo na snimanju filma, nazvavši ga "vjerojatno najvećim hrvatskim glumcem — ako se ne računaju nogometaši". Posebno ga je ganuo i susret s Emirom Nušević, koja je u vrijeme snimanja imala tek 11 godina, dok je danas majka kćeri koja je starija nego što je ona tada bila.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL