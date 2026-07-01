Može li umjetna inteligencija predvidjeti oluje i prirodne katastrofe? Zagreb okupio svjetske stručnjake

Može li umjetna inteligencija pomoći kako bi stručnjaci i države na vrijeme predvidjeli i ublažili njihove posljedice? Razorne poplave i oluje, šumski požari, dugotrajne suše i druge klimatske katastrofe postaju sve učestalije i razornije.

Upravo o tome ovoga tjedna raspravlja više od 300 vodećih svjetskih znanstvenika, istraživača i stručnjaka iz 32 države na međunarodnoj konferenciji ICERS 2026 u Zagrebu organizaciji Sveučilišta u Zagrebu Geodetskog fakulteta, koja se održava u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Foto: Dubravko Miloslavić-Duc

Predviđanje oluja, poplava i požara moguće uz korištenje umjetne inteligencije

Umjetna inteligencija danas ima sve važniju ulogu u zaštiti ljudi i okoliša. Kroz analizu velike količine satelitskih snimaka, meteoroloških i drugih podataka, umjetna inteligencija može pomoći u ranijem otkrivanju šumskih požara, predviđanju oluja, poplava i suša, praćenju posljedica klimatskih promjena primjerice u poljoprivredi te pomoći u bržem odgovoru u izvanrednim situacijama.

Upravo razvoj i primjena takvih tehnologija jedna je od ključnih tema međunarodne konferencije ICERS 2026 koja okuplja stručnjake za umjetnu inteligenciju, satelitsko promatranje Zemlje, daljinska istraživanja, geografske informacijske sustave (GIS) i klimatske promjene s ciljem razvoja rješenja koja mogu spasiti živote i pomoći u zaštiti okoliša.

Umjetnom inteligencijom do spašavanja života i očuvanja okoliša

U razgovoru povodom početka konferencije predsjednik Organizacijskog i Znanstvenog odbora ICERS-a, izv. prof. dr. sc. Mateo Gašparović, istaknuo je kako suvremene geoprostorne tehnologije danas imaju ključnu ulogu u razumijevanju i rješavanju globalnih izazova.

"Sateliti danas svakodnevno prikupljaju goleme količine podataka o našem planetu. U kombinaciji s umjetnom inteligencijom oni postaju jedan od najvažnijih alata za razumijevanje klimatskih promjena, upravljanje prirodnim katastrofama i zaštitu života i okoliša. Upravo zato ICERS okuplja vodeće svjetske stručnjake kako bi zajednički razvijali nova rješenja za izazove budućnosti“, rekao je Gašparović.

Foto: Dubravko Miloslavić-Duc

Hrvatska postala vodeći partner Europske svemirske agencije

Na konferenciji će biti predstavljena suradnja Hrvatske i Europske svemirske agencije (ESA) te primjeri uspješnih zajedničkih projekata. Gašparović se osvrnuo i na dugogodišnju suradnju Geodetskog fakulteta s ESA-om, istaknuvši kako je upravo Fakultet posljednjih godina postao jedan od vodećih hrvatskih partnera ESA-e.

"Geodetski fakultet do sada je uspješno sudjelovao na više od deset znanstveno-istraživačkih projekata financiranih sredstvima Europske svemirske agencije. Ta suradnja potvrđuje kako hrvatski znanstvenici ravnopravno sudjeluju u razvoju najsuvremenijih tehnologija promatranja Zemlje, umjetne inteligencije i geoprostornih sustava te aktivno doprinose europskom svemirskom programu“, rekao je Gašparović.

Više od 250 autora i gotovo 80 znanstvenih radova iz 35 država svijeta

Na konferenciji će tijekom tri dana najnovija dostignuća u primjeni satelitskih tehnologija, umjetne inteligencije i promatranja Zemlje predstaviti istaknuti znanstvenici iz Nizozemske, Sjedinjenih Američkih Država, Austrije i drugih zemalja.

Konferencija potvrđuje svoj međunarodni značaj i kroz zbornik radova koji donosi 76 recenziranih znanstvenih radova više od 250 autora iz čak 35 država s pet kontinenata, pružajući pregled najnovijih istraživanja i inovacija u području zaštite okoliša i upravljanja prirodnim resursima. Konferenciju je moguće pratiti i online putem stranice.